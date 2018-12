La prima smart TV di OnePlus potrebbe arrivare nel 2020

Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus - ecco un’anteprima sul prossimo smartphone : Il misterioso progetto di OnePlus appare con una superficie posteriore rossa o bianca, su cui trova posto un oblò che dovrebbe racchiudere le fotocamere L'articolo Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus, ecco un’anteprima sul prossimo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 Global sbarca in anteprima su GearVita - insieme a molti altri smartphone : sbarca in anteprima sullo store cinese GearVita la versione Globale di Xiaomi Mi MIX 3 e per l'occasione abbiamo ben 30 codici sconto per portarlo a casa a meno di 500 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 Global sbarca in anteprima su GearVita, insieme a molti altri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Una settimana senza smartphone - a Prato la prima scuola disconnessa : studenti e prof senza social : Offline per un'intera settimana, a 15 anni. Sembra impossibile, ma non lo è se la sfida si fa insieme: un'intera scuola resterà infatti disconnessa per disintossicarsi dai...

Più grande lo smartphone pieghevole Huawei di quello Samsung : anteprima e tempi di uscita : La guerra tra produttori continua: lo smartphone pieghevole Huawei vuole già assicurarsi un suo personale primato rispetto al concorrente Samsung sulla dimensione del display aperto e dunque esteso ma anche piegato. In circolazione (in queste ore) ci sono i nuovi dettagli riferiti proprio all'esemplare rivoluzionario, grazie ad un'anteprima dello stesso che sarebbe stata garantita ad alcuni operatori coreani. L'esemplare di smartphone ...

Nasce Smart City Parking - la prima piattaforma a emissioni zero : Rimini,, askanews, - La mobilità del futuro si giocherà nei parcheggi, dove si potranno ricaricare in poco tempo le auto elettriche e dove sarà possibile utilizzare altri mezzi non inquinanti per ...

OnePlus 6T - lo smartphone top Android punta sul rapporto qualità/prezzo. In Italia a 559 euro – Anteprima e galleria fotografica : OnePlus 6T è un nuovo smartphone Android presentato ieri a New York. L’azienda cinese che lo ha realizzato – OnePlus – è sul mercato dal 2013 e finora si è fatta apprezzare grazie a prodotti con specifiche tecniche di fascia alta (dunque a livello dei vari Galaxy S e iPhone) proposti a prezzi molto più contenuti rispetto ai concorrenti. Il nuovo modello non fa eccezione. Questo modello è il primo ad arrivare ufficialmente nei ...

OnePlus punta ad essere la prima azienda a lanciare uno smartphone 5G in Europa : OnePlus 6T, ufficializzato oggi, è già il passato, e l'azienda guarda già avanti. Non troppo però, perché il progetto 5G è a breve termine L'articolo OnePlus punta ad essere la prima azienda a lanciare uno smartphone 5G in Europa proviene da TuttoAndroid.

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

