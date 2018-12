Duecento giorni dopo | la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i cori razzisti

ilnapolista

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Sei mesiRicorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoliuna partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa di posizione dura nei confronti del sistema, non dei ragazzini vestiti di bianconero. Perché il problema è del sistema, dei loro educatori, se questi aspiranti calciatori hanno sviluppato questa cultura in tenera età. Sotto, il video di quel momento:Invece, è andata proprio come scrivemmo sei mesi fa: punizione esemplare per i ragazzini della15, addirittura 25 componenti della squadra sono stati fermati per un turno. ...