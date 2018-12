Chef Locatelli di Masterchef | Non ho mai considerato figo chi umilia le persone sul

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) "Non ho maichilesul lavoro". È così che presenta la sua filosofia in cucina Giorgio, il nuovo giudice di MasterItalia, in un'intervista a La Stampa. 55 anni, professionalmente è cresciuto nel Regno Unito: adesso possiede un ristorante di alta cucina a Londra, la Locanda. "Forse a Sky hanno apprezzato la mia attitudine disincantata, distante da quella di certitromboni e pesanti come il piombo".spiega il perché non sopporti chi ha un approccio dittatoriale in cucina:"Ho sofferto tantissimo quando ero alle prime armi. Ho lavorato in Francia per un anno e mezzo, mi chiamavano 'Italiano di m****', ci stavo come un cane ... ho sempre pensato che se fossi diventato unonon mi sarei comportato così".L'esperienza peggiore l'ha avuta con loManuel Martinez alla Tour ...