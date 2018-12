Android 9 Pie presto su Nokia 8 Sirocco | ma su Nokia 8 non è del tutto “completo”

Motorola Moto G6 e G6 Plus assaggiano Android 9 Pie in beta : Motorola Moto G6 e Moto G6 Plus stanno ricevendo un assaggio di Android 9 Pie attraverso un firmware di test trapelato in Brasile e poi finito online. I possessori del modello normale possono già provare la beta. L'articolo Motorola Moto G6 e G6 Plus assaggiano Android 9 Pie in beta proviene da TuttoAndroid.

Almeno 3 novità certe per Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : primo firmware in giro : In questi giorni si parla molto di device lanciati sul mercato nel 2018 in procinto di ricevere un aggiornamento attesissimo come Android Pie, tuttavia è importante analizzare la situazione di prodotti leggermente più datati, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Note 8. Premesso che entrambi siano destinati a fare questo step, è chiaro che i tempi siano qui leggermente più lunghi rispetto ai loro successori, ma oggi 20 dicembre possiamo ...

Ennesima diavoleria sui Samsung Galaxy con Android Pie : batteria mai così ottimizzata : Ci saranno tante novità davvero interessanti sui Samsung Galaxy nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento Android Pie, oltre a quello della nuova interfaccia One UI. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi un punto della situazione, in modo tale da introdurre il discorso su qualche altra funzione, ma oggi 20 dicembre occorre tornare su un argomento che sta particolarmente a cuore al pubblico. Tramite l'ultimissima beta resa pubblica per ...

Pioggia di smartphone Xiaomi con Android Pie a breve : situazione a fine 2018 : Stiamo vivendo un periodo intensissimo con il mondo Xiaomi, se pensiamo al fatto che il produttore sta mettendo a disposizione di un elevato numero di smartphone l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie in questo scorcio finale del 2018. Ecco perché, dopo aver analizzato alcune offerte GearBest molto interessanti per il pubblico in questione, occorre assolutamente fare il punto della situazione su chi ha fatto e soprattutto chi farà ...

Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix.

Xiaomi annuncia che gli utenti di Xiaomi Mi A1, Mi A2 e Mi A2 Lite non potranno tornare a Oreo dopo aver installato l'aggiornamento a Android 9 Pie.

L'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5 è disponibile al download, mentre diversi altri smartphone della gamma ZenFone ricevono le ultime patch di sicurezza e altre migliorie.

Nokia 8 si appresta a ricevere finalmente l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie, la fase di beta test è ormai giunta al termine.

Comodissimi gli screenshot coi Samsung Galaxy dotati di Android Pie : nuova anteprima : Giungono in queste ore ulteriori anticipazioni per i tanti utenti che anche in Italia sono in attesa di toccare con mano una volta per tutte il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android Pie, con tanto di interfaccia One UI, per i Samsung Galaxy che risulteranno compatibili. Proprio in queste ore, sulle nostre pagine, ci siamo concentrati su questo rilasciato dal colosso coreano tramite l'ultima beta ottimizzata sul Samsung ...

C’è vita anche per l’Asus ZenFone 5 : segnalato Android Pie in Brasile - svolta vicina : Ci sono segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 5 in Italia e nel resto d'Europa, soprattutto per coloro che ci erano rimasti un po' male qualche settimana fa, quando il produttore asiatico non ha menzionato il device tra quelli che a breve riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Non parliamo di notizie ufficiali oggi 19 dicembre, ma di alcune ...

Ecco arrivate le nuove Patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e Galaxy A8 2018. E nel mentre è disponibile anche un aggiornamento alla versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ con migliorie varie e correzioni di bug.

Primo rilascio definitivo EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro il 19 dicembre : tutti i dettagli del pacchetto 163 : Lo avevamo già preannunciato nella giornata di ieri ma ora abbiamo i primi dettagli specifici sull'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro. L'attuale top di gamma del produttore ha cominciato a ricevere il firmware in Europa con un pacchetto davvero sostanzioso ma fondamentale. Come sottolinea la fonte Huawei Blog, le prime notifiche di update via OTA sono giunte nella tarda serata di ieri 18 dicembre (giornata già densa di ...

LineageOS compie 2 anni di vita e pubblica su Twitter alcuni importanti traguardi raggiunti, svelando il numero di dispositivi Android sui quali risulta installata.

È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia personalizzata EMUI 9, su Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20.