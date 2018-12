Vaccino antinfluenzale | scorte quasi esaurite in tutta Europa

Vaccino antinfluenzale - AIFA : in rete “notizie vecchie e fuorvianti” : Circola “sui canali social (Facebook e Twitter), con chiaro intento allarmistico da parte di chi periodicamente la rilancia (specie durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale), la notizia di un divieto di utilizzo di vaccini antinfluenzali da parte di AIFA. Gli articoli citati risalgono in realtà al 2014 e riportano notizie di decessi che in nessun caso sono stati correlati alla somministrazione dei vaccini, come è emerso dagli ...

Vaccino antinfluenzale - allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Vaccino antinfluenzale. Zingaretti : 'Nel Lazio a disposizione oltre 1 milione di dosi' : Siamo molto contenti, sia per questo premio sia perché confidiamo che una buona campagna di comunicazione aiuterà ancora di più la scienza a prevalere in questa battaglia di civiltà, perché di questo ...

Vaccino antinfluenzale : via libera dell'Asp di Ragusa : E' iniziata anche nelle città iblee che fanno riferimento all'Asp Ragusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Consigliata ai soggetti a rischio

Sfatiamo 5 miti sul Vaccino antinfluenzale : fa venire l’influenza? E per le donne in gravidanza? : Con i primi 125.000 casi, la stagione dell’influenza è ormai iniziata e ogni anno i miti sul vaccino antinfluenzale si diffondo più velocemente del virus stesso. Ecco i 5 principali radicati nell’opinione comune e le verità ad essi associate. 1. Fare il vaccino antinfluenzale fa venire l’influenza: FALSO Se ci si ammala dopo il vaccino, è perché ci si stava ammalando già prima. Il vaccino è realizzato con virus inattivati che non possono ...