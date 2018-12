Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus

Perfettamente in linea il Samsung Galaxy Note 8 TIM - patch di dicembre XXS5CRK4 : Un colpo di fortuna sta interessando i possessori dei Samsung Galaxy Note 8 TIM, solitamente scanditi da una marcia più compassata quando si tratta di ricevere gli ultimi aggiornamenti disponibili, seppur relativi alla sicurezza, e quindi non comprensivi di profondi cambiamenti. Questa volta l'operatore blu ha smentito tutti, garantendo al phablet di passata generazione la patch di dicembre 2018, praticamente ad un paio di giorni di distanza ...

Apple iPad Pro 2018 e Samsung Galaxy Tab S4 : l’eterna lotta tra iOS e Android con un occhio al portafoglio : iPad Pro 2018 e Galaxy Tab S4 sono attualmente i due principali esponenti – in ambito tablet – dei sistemi operativi iOS e Android. Vi abbiamo parlato approfonditamente di questi due dispositivi targati, rispettivamente, Apple e Samsung nelle singole recensioni. Si tratta di prodotti profondamente diversi tra di loro, in quanto concepiti per ambiti di utilizzo differenti. Il punto chiave è dunque quello di tracciare l’identikit ...

Basta batterie scariche con Samsung Galaxy M20 : 5000mAh - ma il prezzo? : Non ne potete più di avere la batteria sempre scarica? La soluzione potrebbe essere il Samsung Galaxy M20, un prossimo esponente della serie M in programma per il lancio nei mesi che verranno. Stando alle indicazioni fornite dal portale tedesco 'allaboutSamsung', il device, contraddistinto dal product-code 'SM-M205', vanta una batteria da ben 5000 mAh, un vero record per il colosso di Seul, con un 1/4 di capacità in più rispetto a quella inclusa ...

Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo smartphone 5G : vendite limitate a soli due paesi? : Quale sarà il primo smartphone 5G Samsung? Il leaker Ice Univerce non ha dubbi: il Samsung Galaxy S10 Plus o Pro (dunque il modello più accessoriato tra i prossimi top di gamma) supporterà le connessioni ultra veloci e potrebbe differenziarsi sotto questo aspetto dalla variante Galaxy S10, solo 4G. Sempre secondo Ice Univerce ma come venuto fuori anche da altre indiscrezioni degli ultimi mesi, il nome in codice per il Samsung Galaxy S10 Plus ...

Esultano Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Bixby 2.0 in italiano a giorni : Un'evoluzione fantastica sta per interessare i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8, in riferimento all'assistente vocale Bixby 2.0 in italiano. Se in questo articolo vi avevamo parlato di una svolta improvvisa che aveva riguardato il Samsung Galaxy Note 9 (sembravano essere state poste delle limitazioni ben precise relativamente alla versione 2.0, disponibile solo per i phablet di ultima generazione, e soltanto in seguito per i modelli sopra ...

Comodissimi gli screenshot coi Samsung Galaxy dotati di Android Pie : nuova anteprima : Giungono in queste ore ulteriori anticipazioni per i tanti utenti che anche in Italia sono in attesa di toccare con mano una volta per tutte il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android Pie, con tanto di interfaccia One UI, per i Samsung Galaxy che risulteranno compatibili. Proprio in queste ore, sulle nostre pagine, ci siamo concentrati su questo rilasciato dal colosso coreano tramite l'ultima beta ottimizzata sul Samsung ...

Patch di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e A8 2018 e quarta beta di Android 9 Pie per Galaxy S9 : Ecco arrivate le nuove Patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e Galaxy A8 2018. E nel mentre è disponibile anche un aggiornamento alla versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ con migliorie varie e correzioni di bug. L'articolo Patch di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e A8 2018 e quarta beta di Android 9 Pie per Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Bixby sta arrivando anche su Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Dopo l'approdo su Samsung Galaxy Note 9 e il debutto della lingua italiana in beta, la nuova versione di Bixby sta per raggiungere anche Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+ e Note 8. L'articolo Il nuovo Bixby sta arrivando anche su Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

A dicembre il Samsung Galaxy Note 9 con XXS2ARL3 : sollazzano i no brand Italia : La patch di dicembre 2018 sbarca anche sui Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia, dopo essere arrivata proprio ieri anche a bordo dei Note 8 venduti nel nostro Paese. Per quel che riguarda il phablet di ultima generazione, il firmware di riferimento risponde alla sigla N960FXXS2ARL3, con MODEM N960FXXU2ARL2 e CSC N960FOXM2ARK2 (la date build risale al 4 dicembre di quest'anno, con versione Android 8.1 Oreo). Il file OTA del pacchetto ha un ...

Sprint finale per beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9? Quarta beta risolve tanti problemi : L'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus forse è più vicino di quanto previsto in un primo momento. La fase di beta testing dell'update ha subito una brusca accelerata in queste ore, grazie al rilascio del quarto firmare sperimentale da parte del produttore, come sottolineato pure da SamMobile. Come è noto, il Samsung Galaxy S9 e pure l'S9 Plus gode del programma di test del nuovo sistema operativo solo in specifici paesi ...

Insaziabile Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre in Europa da oggi : Stiamo vivendo un periodo piuttosto intenso per il Samsung Galaxy S7 dal punto di vista software. Pochissimi giorni fa, su queste pagine, vi abbiamo parlato del rilascio dell'aggiornamento di novembre per chi in Italia ha deciso di puntare sui modelli brandizzati Wind, come potrete notare dall'apposito articolo. oggi 18 dicembre, invece, stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di un nuovo aggiornamento, anche se al momento della pubblicazione ...

Altre foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus : alcune sorprese evidenziate : Non si perde tempo quando c'è da parlare del Samsung Galaxy S10, di cui sono emerse Altre foto presumibilmente reali (anche se qualche dubbio ancora permane, mancando le conferme ufficiali da parte dell'azienda asiatica), riportate da 'PhoneArena.com', che rivelano alcuni dettagli estetici. Le dimensioni complessive sono pari a 148,9 x 70,9 x 7,8 mm e 157,7 x 75 x 7,8 mm, rispettivamente per il modello standard e quello Plus, con schermi da 6.1 ...

Samsung Galaxy Note 9 aumentare la durata della batteria : Scopri come aumentare la durata della batteria del Samsung Galaxy Note 9. Allungare la vita della batteria del telefono Samsung ecco come fare.