NoiPa, comunicato ufficiale data esigibilità stipendio personale breve e saltuario

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il portale della Pubblica Amministrazione,, ha emesso unsul proprio sito e sulla pagina Facebook, in relazione all’accreditamento degli emolumenti relativi all’emissione speciale del 13 dicembre scorso a favore delsupplente. Ladi disponibilità è lunedì 24 dicembre. Ecco qui di seguito il testo deldiffuso dalla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.sudi disponibilità emissione specialesupplente‘Lunedì 24 dicembre 2018 è ladiper l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 13 dicembre per ilsupplentee i volontari VV.F. L’emissione, per il comparto scuola, ha interessato 98.350 contratti di supplenzae saltuaria ...