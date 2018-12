Carolina Picchio | il tribunale estingue i reati a carico dei bulli che nel 2013 indussero

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il primo processo per cybersmo in Italia si è concluso con una sentenza di estinzione deidei cinque ragazzi di Novara imputati per il suicidio di, la studentessa di 14 anni che la notte 5 gennaiosi lanciò dalla finestra della sua casa di Novara perché esasperata dalle ingiurie e dalle offese che riceveva di continuo sui social. Così ha stabilito ilper i minorenni di Torino, come riferisce La Stampa, secondo cui i giovani sono “consapevoli e pentiti” di quanto fatto.I cinque erano accusati a vario titolo di morte come conseguenza non voluta di altro reato, stalking, violenza sessuale di gruppo, diffamazione, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Nel giugno del 2016 avevano chiesto e ottenuto la “messa alla prova”, con un percorso di recupero e ...