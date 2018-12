SICUREZZA STRADALE | CON NUOVE BARRIERE ANAS -18% DI INCIDENTI MORTALI SU MOTO

SICUREZZA STRADALE : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (3) : (AdnKronos) - “Negli ultimi 5 anni a Verona sono stati sequestrati ben 4 mila 375 veicoli non in regola – ha detto Altamura -, dei quali 758 solo nel 2018. Grazie a Giano2 abbiamo intensificato i controlli, facilitati dal confronto incrociato dei database in tempo reale. Da oggi, con questa strument

SICUREZZA STRADALE : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (2) : (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi che Verona sia il capoluogo pilota di questo importante progetto – ha detto Sboarina -. Una scelta dettata dal fatto che nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio in strumentazioni e servizi di eccellenza, oltre che in controlli e iniziative di sensibilizzazione, p

SICUREZZA STRADALE : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto : Verona, 17 dic. (AdnKronos) - Da oggi, chi circolerà privo di copertura assicurativa o senza aver fatto la revisione non avrà più vita facile. Verona si fa nuovamente capofila nazionale per la Sicurezza Stradale. E a supporto del già collaudato Giano2, arrivano 2 telecamere di ultima generazione “St

La SICUREZZA STRADALE passa attraverso un 'Armadillo'" : Il dispositivo Armadillo è l'ultima innovazione dell'azienda campana, si avvale della tecnologia Sma City e, secondo la società che lo produce, è l'unico attenuatore al mondo progettato per assorbire ...

“La SICUREZZA STRADALE non ha confini” - incontro sportivo-sociale a Malta : “La sicurezza stradale non ha confini”, è stato questo il tema dell’incontro sportivo-sociale, che si è svolto in quel di

Affectiva : ecco l’intelligenza artificiale che rileva le emozioni migliorando la SICUREZZA stradale : Ogni anno i numeri relativi agli incidenti stradali confermano migliaia di episodi con feriti e decessi che appaiono quasi come un bollettino di guerra. La maggior parte degli incidenti sono provocati dall’errore umano, comprese distrazioni e colpi di sonno. Per arginare questo fenomeno oltre ad una maggiore sensibilizzazione, può fare la differenza la tecnologia, con l’adozione di strumenti sempre più avanzati in grado di ridurre i ...

SICUREZZA STRADALE : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

SICUREZZA STRADALE in musica - il contest di Anas e Radio Italia con Fedez giurato d’eccezione : Sicurezza stradale in musica è il contest giunto alla sua seconda edizione per promuovere la Sicurezza su strada attraverso una canzone inedita. Il contest è organizzato da Anas e Radio Italia ed è stato presentato al Verti Music Place a Cologno Monzese (Milano) dove sono intervenuti tra gli altri il responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Anas Mario Avagliano e il presidente ed editore di Radio Italia Mario Volanti. Il rapper Fedez ...

Ma ce lo vedete Verstappen insegnare SICUREZZA stradale? : Ho già espresso in altre occasioni la mia predilezione per Max Verstappen. Fin dagli inizi da talentuoso sfasciamacchine, è stato il primo e unico pilota capace di ricordarmi Gilles Villeneuve, e ...

SICUREZZA STRADALE a Bologna : i risultati dei controlli di Polizia Municipale : Tre verifiche mirate nell’arco di poco più di due mesi, con 53 agenti del reparto Sicurezza stradale della Polizia Municipale

#Sbloccaroma : 500 milioni per bus - mobilità sostenibile e SICUREZZA stradale : Dare uno sprint alla cura dei trasporti e alla mobilità sostenibile con interventi mirati per circa 500 milioni di euro

Municipio X. La SICUREZZA STRADALE : nel 2017 - 3.378 le vittime : Nessuna distrazione, rispetto delle regole e niente velocità. Argomenti presunti scontati alla guida di un veicolo. Ed invece la trasgressione di questi elementi forma le prime tre cause di incidenti stradali nel nostro Paese e non solo. È uno degli aspetti emersi nel corso del convegno organizzato dall’Assessorato ai LLPP, Urbanistica e Mobilità del Municipio X, il primo nel territorio su questo tema, che si è tenuto oggi al Teatro del Lido, ...

ACI e AC Milano per la SICUREZZA stradale : In occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada” di domenica 18 novembre, l’ACI e l’Automobile Club Milano hanno organizzato diverse iniziative per la prevenzione dell’incidentalità e per la sensibilizzazione della mobilità in sicurezza. Ancora oggi è troppo alto il tributo umano e i costi sociali (quantificati in 19,3 miliardi di euro pari […] L'articolo ACI e AC Milano per la sicurezza stradale sembra essere ...

Lissone. SICUREZZA STRADALE nelle scuole primarie - coinvolti 600 alunni : Complessivamente, saranno 8 gli spettacoli proposti nelle scuole a partire dalle classi della De Amicis e della Buonarroti. Fra gag, battute e storie tutte da ridere, il Centro Teatrale Corniani ...