Salvini : 'La mafia sarà cancellata tra qualche mese - o anno' : 'Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido paese, ce la metteremo tutta'. Lo ha ...

Salvini : "Tra qualche mese o anno la mafia sarà cancellata" : Il ministro dell'Interno era a Sorbolo (Parma) per consegnare alla guardia di finanza alcuni alloggi sequestrati alla 'ndrangheta

Salvini : tra ultras del Milan molte brave persone - ci riandrei : Sorbolo, Parma,, 18 dic., askanews, - "Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Matteo Salvini - l'inquietante retroscena del Corriere : magistratura - torna il ticchettio? : Una dichiarazione di Matteo Salvini a Quarta Repubblica, su Rete 4, - 'la stragrande maggioranza dei magistrati tiene la politica fuori dai tribunali ma c'è qualcuno che resta ancorato ai vecchi schemi e pensa di usare la toga per fare quello che gli italiani non hanno fatto in cabina elettorale' - solleva un ...

Matteo Salvini - la fuga dei parlamentari dal M5s verso il centrodestra : cifre impressionanti : Non mancano però i giovani deputati alla prima legislatura, gente che fuori da Montecitorio non ha un vero e proprio lavoro e che quindi sogna un rilancio in politica, naturalmente ben pagato.

Scontro Di Battista-Il Giornale su debiti azienda di famiglia. L'abbraccio Salvini-capo ultrà diventa un caso : 'Tutto vero, ma è un colpo basso' dice l'esponente 5Stelle che punta il dito su Silvio Berlusconi. Polemiche per la foto che ritrae il ministro dell'Interno mentre saluta Luca Lucci, condannato per ...

Salvini a festa ultrà - Silp Cgil : “Se agente fa la stessa cosa subisce una sanzione disciplinare”. Pd annuncia interrogazione : Se un poliziotto ‘comune’, di quelli che ogni giorno “rischiano la vita in strada per difenderci”, come direbbe Matteo Salvini, avesse salutato e stretto la mano a un capo ultrà che ha patteggiato per un anno e mezzo per droga “sarebbe già stato sanzionato”. Il giorno dopo la partecipazione del ministro dell’Interno alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan con il saluto a Luca Lucci, figura ...

«Il Barone» - capo ultra del Milan : «Salvini alla nostra festa? Lui da sempre nostro tifoso» : Salvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del MilanSalvini alla festa della Curva Sud del Milan«Salvini è anzitutto un tifoso, è normale che fosse ...

Matteo Salvini - il sondaggio che fa la storia : panico a sinistra - la Lega si prende pure la città comunista : Il mondo è cambiato. La sinistra tutela banche e immigrati , a noi invece ci sentono davvero vicini'.

Manovra economica : trovato l'accordo tra Conte - Di Maio e Salvini : l'accordo sulla Manovra economica è stato trovato. Questa è la buona notizia. Anche se, secondo diversi retroscena, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dovuto fare la voce grossa con i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tanto che, ad un certo punto, per poter sbloccare la situazione sarebbe arrivato a minacciare di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ipotesi poi ...

La foto di Salvini con il capo ultras del Milan - condannato per spaccio di droga : È stata scattata ieri a una festa di tifosi del Milan, Salvini ha detto che era «un indagato in mezzo agli indagati»