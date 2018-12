Premier | Mourinho non è più l' allenatore del Manchester United

Premier League : Liverpool show contro Mourinho. Chelsea ok - cade l'Arsenal : ROMA - Il Chelsea non tradisce le attese e torna da Falmer con i tre punti fondamentali per tenere il passo del Manchester City , che ha sconfitto ieri 3-1 l' Everton , e della capolista Liverpool , ...

Premier League - i risultati della 16giornata : Salah scatenato - Liverpool al 1° posto. Mourinho batte Ranieri : BOURNEMOUTH-Liverpool 0-4 25', 48' e 77' Salah, 68' aut. Cook Bournemouth , 4-4-2,: Begovic; Francis, Cook, Aké, Daniels; Stanislas, Surman, Brooks, Lerma; Fraser, King. All.: Howe Liverpool , 4-3-...

Premier League - il Liverpool vola con Salah. Mourinho stende Ranieri : Una tripletta di 'Momò Salah, che si è portato a casa il pallone, e un autogol di Cook danno al Liverpool, rivale martedì del Napoli in Champions League, il successo per 4-0 sul campo del Bournemouth. ...

Premier League - il derby di Manchester è del City : Guardiola ferma la corsa di Mourinho : Si è concluso il derby di Manchester valido per la giornata di Premier League, il City ha superato lo United, il tecnico Guardiola ha vinto il duello con Mourinho e conquistata la vetta della classifica. Vantaggio dei padroni di casa con David Silva, ad inizio del secondo tempo il raddoppio da parte di Aguero. Il Manchester United accorcia le distanze con Martial su calcio di rigore, nel finale Gundogan chiude definitivamente i conti, ...

Premier League - Mourinho : 'Juventus dimenticata.Ora pensiamo solo al City' : Dopo la Juventus , il Manchester City: archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso dalla sfida in Premier League con Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di ...

Premier - Bournemouth-Manchester United 1-2 : vittoria in trasferta per Mourinho [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Premier League - rimonta e sospiro di sollievo per lo United di Mourinho : Bournemouth sconfitto a fatica dal Manchester United di Josè Mourinho, Rashford trova l’acuto da 3 punti allo scadere Josè Mourinho ha vinto in rimonta contro il Bournemouth. Il suo Manchester United non ha giocato bene, come sempre in questa stagione del resto, ma ha portato a casa tre importantissimi punti dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo. Un guizzo di Martial ed il gol a tempo scaduto di Rashford, hanno fatto ...

Premier League - Mourinho crede nella rimonta dello United : “Saremo tra le prime quattro entro fine anno” : Josè Mourinho è fiducioso sulle possibilità di rimonta del suo Manchester United, attualmente fuori dalla zona che vale un posto in Champions League. “Quando sei fuori dalle primi quattro non penso che si debba parlare di titolo. Quando saremo tra le prime quattro, cosa che credo riusciremo, allora potremo guardare in alto, vedere la distanza e pensare al calendario“. Alla vigilia della gara contro il Bournemouth, lo Special ...

Mourinho nei guai? La decisione della Federcalcio Inglese dopo gli insulti in Premier contro il Newcastle : Mourinho l’ha passata liscia per questa volta: ecco la decisione della Federcalcio Inglese sui presunti insulti dell’allenatore del Manchester United nella sfida contro il Newcastle L’allenatore del Manchester United José Mourinho è stato assolto mercoledì nell’inchiesta aperta dalla Federcalcio Inglese (FA) per presunti insulti in una partita della Premier League. Usando un lettore del labiale, la FA aveva deciso ...

Scoppia il caso in Premier League : "Sarri si è scaccolato e poi si è pulito su Mourinho" : In Inghilterra Scoppia un nuovo caso Mourinho . Ma questa volta il tecnico portoghese, attuale allenatore del Manchester United, ma lo sarà ancora per molto visti gli scarsi risultati?,, sarebbe '...

Premier League - Chelsea-Manchester United 2-2. Mourinho - scintille nel finale : Gol e polemiche nel finale. Chelsea-Manchester United è un'altalena di emozioni. Nel primo tempo, meglio i Blues di Sarri che trovano il vantaggio con il colpo di testa di Rudiger su corner al 21'. ...

Premier League - Sarri difende Mourinho : 'E' il migliore del mondo' : Partire dal basso e arrivare al Chelsea, in uno dei club più importanti al mondo, mi rende felice'. Sarri ha elogiato anche lo United. 'Penso che siano una squadra molto forte - dice -. Forse ...

Premier League : secondo i bookie Sarri potrebbe favorire l’esonero di Mourinho : Sabato prossimo alle 13:30, Maurizio Sarri e Josè Mourinho si incontreranno sul campo per la prima volta. Per l’ex tecnico del Napoli lo Special One ha anche speso parole dolci a inizio stagione: “Non lo conosco ma ho seguito il buon lavoro che ha fatto al Napoli“. Nonostante tutto, potrebbe essere proprio Sarri a dare la spinta decisiva all’esonero del tecnico portoghese, che dopo le recenti battute d’arresto ...