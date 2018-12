Pogba e la Juventus | Raiola tesse la tela

Pogba torna alla Juventus?/ Foto - Paulo Dybala fa tremare il calciomercato : Paul Pogba torna alla Juventus già a gennaio? Questa è una delle voci di calciomercato più battuta dalle agenzie negli ultimi giorni.

Juventus - Dybala fa il ds : 'contatto' con Pogba : ROMA - Paulo Dybala e Paul Pogba insieme. Non è una notizia di calciomercato che annuncia ufficialmente il cosiddetto 'Pogback', cioè il ritorno del francese a Torino , né un'immagine della stagione ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pogba-Alex Sandro a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il principale obiettivo del club bianconero per la prossima sessione invernale è l'acquisto di un centrocampista di qualità e il nome piu' caldo è quello di Paul Poga. Il forte calciatore francese è stato escluso da Mourinho anche nell'ultima gara contro il Liverpool e avrebbe intenzione di lasciare la Gran Bretagna, in modo da giocare con maggiore continuità. La Juventus ...

Juventus-Pogba - ora Paratici ci crede : Mourinho scarica il francese : JUVENTUS POGBA- La Juventus si prepara a tentare l’assalto reale e concreto a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da “TuttoSport“, Paratici proverà l’assalto reale e concreto già dal prossimo mese di gennaio. Un assalto che potrebbe concretizzarsi a causa dei continui malumori tra lo stesso centrocampista francese e Mourinho. Un rapporto mai decollato con costanti […] L'articolo Juventus-Pogba, ora Paratici ci ...

La Juventus a gennaio potrebbe dare l'assalto a Pogba e Isco (RUMORS) : La Juventus vanta un organico di lusso, tanto che coloro i quali sono considerati seconde linee giocherebbero da titolari in molti top club italiani ed europei. Massimiliano Allegri in qualche occasione si trova in imbarazzo nel dover accontentare tutti i suoi uomini. La dirigenza della Continassa, però rimane sempre vigile sul mercato perchè non vuole farsi sfuggire le occasioni ghiotte che si stanno presentando già adesso. Solitamente la ...

Isco e Pogba caldi : la Juventus si muove : TORINO - Semaforo verde, la corsa per arrivare a Isco e Paul Pogba è di fatto partita, dopo il giro di riscaldamento andato in scena nei giorni scorsi. Ormai la situazione dei due giocatori nelle ...

Calciomercato Juventus - in arrivo offerta da ottanta milioni per Pogba o Isco (RUMOURS) : La Juventus vorrebbe festeggiare Natale e Capodanno con un grande colpo di mercato a centrocampo, il settore che secondo la dirigenza bianconera dovrebbe essere rinforzato nella prossima sessione invernale. Il principale obiettivo della Juventus per gennaio sarebbe Paul Pogba, fortissimo centrocampista di proprietà del Manchester United. Pogba fu venduto dalla Juventus oltre due anni fa per centocinque milioni di euro (e divenne a quel tempo il ...

Juventus - Pogba non si molla. Nuovo assalto al francese : le cifre : Juventus Pogba – La Juventus non ha intenzione di mollare la pista che porta a Paul Pogba. Il centrocampista francese, rimane infatti nella lista dei bianconeri per il mercato che verrà e, dopo le varie risposte negative della dirigenza inglese, adesso le ulteriori polemiche con Mourinho sembrano d’ausilio per la Juventus. Quest’ultima vuole provarci, subito, […] L'articolo Juventus, Pogba non si molla. Nuovo assalto al ...

La Juventus pronta ad investire 80 milioni su Pogba : Le continue attenzioni della Juventus non sono rivolte soltanto alle performance sul campo, ma anche al mercato dove nel tempo ha saputo cogliere le occasioni migliori. Circa sei anni fa, ha prelevato a parametro zero dal Manchester United, Paul Pogba il quale in quattro anni è cresciuto in maniera esponenziale tanto da fare la differenza per i bianconeri. I suoi movimenti eleganti, i colpi di genio che spesso hanno portato a gol pesanti sono ...

Calciomercato Juventus - da Marcelo a Pogba : Paratici lavora per la rivoluzione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus; dopo l'addio di Beppe Marotta (che ha deciso di proseguire la sua carriera all'Inter), il club bianconero sta monitorando alcuni tra i migliori giocatori del mondo e potrebbe mettere a segno più di un colpo per reparto nelle prossime sessioni di mercato. Per rinforzare il reparto arretrato gli obiettivi, secondo quanto afferma Tuttosport, sarebbero essenzialmente due: Mathijs De Ligt e ...

Juventus - Paratici : 'Affezionati a Pogba ma ci godiamo i nostri' : MILANO - Per la Juventus lo scontro di venerdi' contro l'Inter sara' un match come tutti gli altri. Ne e' convinto il ds della Juventus Fabio Paratici , che a margine del Gala' del Calcio 2018 ha ...

Juventus-Pogba - Mourinho scarica il francese : “Sei un virus” : JUVENTUS POGBA- Si riapre la clamorosa indiscrezione di mercato che potrebbe riavvicinare Paul Pogba alla Juventus. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore dai tabloit inglesi, Josè Mourinho avrebbe scaricato ufficialmente Paul Pogba dopo il match contro il Southampton. Parole forti e decise quelle rivolte dal tecnico portoghese al centrocampista francese: “Sei un virus, danneggi i […] L'articolo Juventus-Pogba, Mourinho scarica il ...

Juventus : avanti per Pogba - De Ligt e Todibo : La Juventus insiste per Paul Pogba : continuano i contatti con l'agente Mino Raiola . Il Polpo è il grande obiettivo e i dirigenti bianconeri, soprattutto dovessero prolungarsi i tempi di recupero di ...

Inter - duello con la Juventus per Pogba : Marotta prepara l'offerta (RUMORS) : L'Inter sarà una delle protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. Mentre a gennaio i nerazzurri cercheranno di muoversi con operazioni minori o, comunque, meno dispendiose a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, a luglio le cose cambieranno. Il club meneghino uscirà definitivamente dal settlement agreement e potrà muoversi con maggiore libertà. Chi guiderà il mercato nerazzurro, oltre al direttore sportivo, Piero ...