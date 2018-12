' Ndrangheta | clan Trapasso | condanne per oltre 4 secoli di carcere

Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 arresti nei clan di ‘Ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...