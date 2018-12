corrieredellosport

: ?? Conceicao snobba Totti: «Non mi interessa quello che dice. Forza Lazio!» ?? L'allenatore dei Dragoni sfiderà la R… - SerieANewsUN : ?? Conceicao snobba Totti: «Non mi interessa quello che dice. Forza Lazio!» ?? L'allenatore dei Dragoni sfiderà la R… - vola_lazio : Conceicao snobba Totti: «Non mi interessa quello che dice. Forza Lazio!» -

(Di martedì 18 dicembre 2018) ROMA - 'Molto sinceramente, io mi preoccupo per le dichiarazioni di Ivo Vieira, il mio collega della Moreirense, con cui giochiamo in Coppa e che sta facendo la miglior stagione della sua storia. Non ...