Antonio Megalizzi | ordine giornalisti riconosce tesserino alla memoria Mattarella

: Aeroporto Militare di #Ciampino, il Presidente #Mattarella accoglie la salma di Antonio #Megalizzi - Quirinale : Aeroporto Militare di #Ciampino, il Presidente #Mattarella accoglie la salma di Antonio #Megalizzi - StefanoFassina : Antonio #Megalizzi “propaganda europeista sulla sua morte”. Grazie @danielaranieri per coraggiosa analisi… - Europarl_IT : 'Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent-Niedzielski, due giornalisti vittime dell'attacco terroristico di Strasburgo… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Non era ancora un professionista, né un pubblicista. Ma il suo sogno era quello di raccontare l’Unione europea da giornalista. Per questo oggi il Consiglio nazionale dell’deiha accettato l’iniziativa promossa dal Presidente regionale dell’del Trentino Alto Adige Mauro Keller,ndo ilad, il giovane italiano morto nell’attentato di Strasburgo della scorsa settimana. La tessera è datata 11 dicembre, giorno in cui Cherif Chekatt ha sparato sulla folla al mercatino di Natale della città francese. Il 29enne a breve avrebbe completato la pratica per ottenere il titolo di pubblicista.ci teneva particolarmente, per lui diventare giornalista era una vocazione per la quale non si risparmiava, facendo sacrifici e lavorando spesso anche a titolo gratuito, come a Strasburgo e per ...