Aggiornamento sul programma di buy-back di Cerved

BasicNet - Aggiornamento sul programma di buy-back : BasicNet , dal 10 al 14 dicembre 2018, ha acquistato 15.250 azioni ad un prezzo medio di 4,373 euro per un controvalore pari a 66.696,83 euro. A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale ...

Spinta alla batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sull’Aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

IMA - Aggiornamento sul programma di buy-back : IMA , tra il 3 e il 7 dicembre 2018, ha acquistato 16.000 azioni proprie al prezzo medio unitario di 55,0636 euro, per un controvalore complessivo di 881.017,30 euro. Dall'inizio del programma, IMA ha ...

Prima Industrie - Aggiornamento sul programma di buy-back : Prima Industrie ha acquistato , nel periodo compreso fra il 29 novembre ed il 5 dicembre 2018, n. 2.600 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a 54.777,25 euro. Ad oggi, l'azienda attiva ...

Video LG G7 ThinQ della beta Android Pie : tutte le curiosità sull’Aggiornamento : Forse LG G7 ThinQ non sarà popolarissimo quanto gli altri top di gamma (Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, iPhone X, etc.), ma è comunque un device che piace, ed anche molto a quella fetta di utenti che, da veri intenditori ed affezionati del marchio, hanno deciso di acquistarne un esemplare. Ci rivolgiamo proprio a loro, allegando il Video delle maggiori novità legate all'aggiornamento Android Pie 9.0 destinato proprio all'attuale top di gamma ...

Servizi Italia - Aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie : Servizi Italia , dal 26 al 30 novembre 2018, ha acquistato 18.889 azioni ordinarie, pari allo 0,06% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 3,112 euro per un controvalore complessivo di 58.

Amplifon - Aggiornamento sul piano di buy-back : Amplifon , dal 19 al 23 novembre 2018, ha acquistato 25.000 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 14,064 euro per azione per un controvalore ...

Aggiornamento sul piano di buy-back di BasicNet : BasicNet , dal 19 al 23 novembre 2018, ha acquistato 17.750 azioni ad un prezzo medio di 4,286 euro per un controvalore di 76.089,35 euro. A seguito degli acquisti effettuati, il gruppo aziendale ...

Negli USA l’Aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari : Arrivano nuovi dettagli in merito all'operazione Android Auto sulle Mazda ed i costi relativi all'aggiornamento L'articolo Negli USA l’aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari proviene da TuttoAndroid.

Prima Industrie - Aggiornamento sul piano di buy-back : Prima Industrie , tra il 15 ed il 20 novembre 2018, ha acquistato 25.450 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a 471.638,76 euro. Ad oggi, l'azienda attiva nelle tecnologie dei sistemi ...

Primi segnali ufficiali per LG G6 sull’Aggiornamento Android Pie : tempistiche per il rilascio : Si parla pochissimo in questo periodo di uno smartphone che tutto sommato è abbastanza diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto LG G6. Dopo il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, avvenuto qui da noi nello scorcio finale del mese di maggio, in effetti il prodotto è stato un pochino snobbato dal punto di vista software. Come stanno esattamente le cose? Ci sono i presupposti per toccare con mano anche Android Pie? Sulla carta sì, perché ...

Final Fantasy 14 Online : scopriamo di più sul Blue Mage e l'Aggiornamento 4.5 : Se siete fan di Final Fantasy 14 Online probabilmente saprete che per gli inizi del 2019 è attesa la patch 4.5 intitolata "A Requiem for Heroes", la quale sarà introdotta in gioco divisa in due parti e porterà una serie di novità tra cui il nuovo mestiere Blue Mage.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli in merito su quanto ci aspetta con questo atteso aggiornamento:Read more…

Amplifon - Aggiornamento sul programma di buy-back : Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2018, Amplifon ha acquistato , dal 5 al 9 novembre 2018, n. 25.000 azioni ordinarie ...

GPI - Aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie : GPI ha acquistato, tra il 5 e il 9 novembre 2018, complessive 1.000 azioni proprie , pari allo 0,006% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di 8,3300 euro per azione, per un ...