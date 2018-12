Roma | Kluivert | ' Gol importante | male in difesa'

Roma-Genoa : 2-2 La Diretta Pari di Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da ...

DIRETTA/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming video e tv : Kluivert pareggia prima dell'intervallo : DIRETTA Roma-Genoa, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa : 2-2 La Diretta Pari di Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma-Genoa : 0-0 La Diretta Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma-Genoa : 0-0 La Diretta Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma-Genoa alle 20.30 La Diretta Di Francesco torna alla difesa a 3 - Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma-Genoa alle 20.30 La Diretta Di Francesco torna alla difesa a 3 - Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 0-0 - buona occasione per Kluivert : buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Udinese-Roma 0-0 La Diretta Olsen ko : gioca Mirante Santon e Kluivert dal 1' : Udinese e Roma aprono il programma della 13a giornata di Serie A con la partita in programma alle ore 15 del sabato; i friulani, reduci dalla sconfitta di Empoli e con Davide Nicola al debutto in...

Roma - il fattore 'esterno' : Kluivert in rampa - Under per il Real : 'Il mio modello - ha detto a Sky - era mio padre, poi mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perché lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di ...

Kluivert Roma - ora si fa sul serio. E lui si ispira a Ronaldo : Kluivert Roma: L’ORA DELLA VERITA’- Arrivato tra molta curiosità, tante speranze e un pizzico di scetticismo, Justin Kluivert ci ha messo poco a Roma per dimostrare le proprie potenzialità. Subito decisivo alla prima giornata contro il Torino, grazie all’assist fornito a Dzeko, in gol in Champions contro il Viktoria Plzen, rete che ha fatto di […] L'articolo Kluivert Roma, ora si fa sul serio. E lui si ispira a Ronaldo ...

Roma - Kluivert si fa biondo e si confessa : 'Mi ispiro a papà e a Cristiano Ronaldo'. E poi lancia un messaggio al Real : Ma mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perchè lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di campioni" Come ti ha convinto Monchi a venire a Roma?...

Roma - Kluivert : "Papà il mio idolo - ma mi ispiro a CR7. E il Real deve temerci..." : tornato dalla nazionale olandese Under 21 con un look biondo platino che ha strappato a Di Francesco più di qualche sorriso, ma è tornato soprattutto con tanto entusiasmo vista la fascia di capitano ...

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.