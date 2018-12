Milano | insulti e offese per Sala mentre fa gli auguri di Natale a Corvetto

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) Almeno una decina di antagonisti hanno contestato il sindaco di, Beppedurante una visita al quartiere. A mettere nel mirino il primo cittadino sarebbero stati alcuni antagonisti di alcuni centri sociali del quartiere. I manifestanti hanno insultato pesantemente il sindaco. Pii hanno protestato, sempre insultando, contro lo sgombero delle case popolari. In pochi istanti si sono vissuti alcuni momenti di vera e propria tensione.Gli antagonisti di fatto sono arrivati all'improvviso a piazza Angilmberto II doveera andato per portare i suoiper ilnel quartiere. Gli antagonisti hanno cominciato ad insultare il sindaco che ha provato a reagire. In pochi minuti però sono intervenuti i vigili che si trovavano in servizio sul posto e un gruppo di anziani alpini riuscendo a riportare la situazione sotto controllo.