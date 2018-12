Meteo Umbria | freddo e neve | imbiancato il Monte Subasio

Meteo Umbria : Cascia la città più fredda - la colonnina di mercurio scende a -11 - 4°C : Notte gelida in Umbria: Cascia è stata la località più fredda della regione, in quanto si è registrata une temperatura minima di -11,4°C secondo quanto rilevato dal centro funzionale della protezione civile regionale. La colonnina di mercurio ha segnato -7,7°C a Norcia, a -7°C a Monteleone di Spoleto e -6°C a Forca Canapine, -5,9°C a Foligno, -5,7°C a città di Castello, -6,2°C a Piediluco, -5,4°C a Gubbio, -5,2°V a Orvieto Scalo. A Perugia si ...

Meteo Umbria : giornata di nebbia a Perugia : nebbia sul fondovalle questa mattina a Perugia: nonostante la visibilità sia ridotta, non si segnalano particolari problemi alla circolazione. Nel centro storico e nella parte alta della città il sole splende, in netto contrasto con la vallata. Sullo sfondo si scorgono Assisi e il Monte Subasio.

Allerta Meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Allerta Meteo Umbria : ancora maltempo fino a domani : Estesa anche al 2 novembre l’Allerta Meteo sull’Umbria. Lo riferisce la Regione dopo l’avviso di condizioni Meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione civile. per l’Umbria è stata decisa a partire da mezzanotte alle 24 del 2 novembre l’Allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico, gialla per rischio temporali su tutta la regione. Il quadro Meteorologico e delle criticita’ previste ...

Allerta Meteo Umbria : domani maltempo e vento : Il primo novembre Allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l’Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione. L’impatto dei fenomeni Meteo sulle diverse aree potrebbe determinare – in base alla nota di Palazzo Donini – delle criticita’ idrogeologiche (frane) e idrauliche ...

Allerta Meteo Umbria : pioggia e vento in arrivo : Allerta Meteo della protezione civile per il Maltempo atteso sull’Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensita’, ...