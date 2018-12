La manovra | un atto di fede nella buona sorte

Italia-Ue - accordo fatto al 95% manovra - esclusiva Affaritaliani.it : "L'accordo è sicuro al 95%. Ormai ci siamo, mancano soltanto alcuni dettagli da definire". Una fonte governativa ai massimi livelli rivela ad Affaritaliani.it come la trattativa tra l'esecutivo e la Commissione sia ormai quasi in dirittura d'arrivo e... Segui su Affaritaliani.it

Italia-Ue - accordo fatto al 95% manovra - esclusiva Affaritaliani.it : "L'accordo è sicuro al 95%. Ormai ci siamo, mancano soltanto alcuni dettagli da definire". Una fonte governativa ai massimi livelli rivela ad Affaritaliani.it come la trattativa tra l'esecutivo e la Commissione sia ormai quasi in dirittura d'arrivo e... Segui su Affaritaliani.it

manovra - Moscovici : 'Lo sforzo fatto dall'Italia è consistente' : Sulla Manovra la distanza tra Ue e Roma si è ridotta perché "lo sforzo sforzo fatto dall'Italia è consistente e apprezzabile". Lo ha sottolineato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici,...

manovra - Conte : "Soddisfatto della proposta fatta alla Ue" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha incontrato il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici nella sede della Commissione per trovare un'intesa sulla Manovra di bilancio 2019 e ...

manovra - Conte : soddisfatto da proposta su tavolo Commissione : Bruxelles, 13 dic., askanews, - 'Sono soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani. Lavoriamo negli interessi degli italiani e ...

manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

manovra - Azzolina (M5s) vs Mulé (Fi) : “Siete così bravi che non avete fatto certe misure prima”. “Sveglia - sei al governo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la deputata del M5s, Lucia Azzolina, e il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulé. Nodo del dibattito: la Manovra e il reddito di cittadinanza. L’ex direttore di Panorama accusa: “Ma non era più facile creare lavoro, dare alle imprese del Sud incentivi seri, stabilire delle politiche serie al Nord, per cui se trasferisci un lavoratore da Crotone a Parma gli paghi l’affitto? Non era più semplice ...

manovra 2019 - incontro di Conte con i sindacati : serve patto fiscale con cittadini - : Il presidente del Consiglio ha assicurato che il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro e che non sarà tollerante sull'evasione. Camusso: "Nulla sul merito, solo una generica attenzione"

manovra - pensioni d’oro : ipotesi blocco scatto fino a 150mila euro. Attese misure per le imprese : A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. Oggi vede i sindacati dopo un nuovo vertice di governo...

manovra - blocco scatto delle pensioni sino a 150 mila euro e tagli per le fasce più alte : blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino ad un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa, secondo quanto si ...

manovra - ipotesi blocco dello scatto delle pensioni fino 150mila euro : blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino a un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa una delle ipotesi ...

La manovra è una farsa. Asse Tria-Giorgetti per un patto con la Ue : Il ministro dell'Economia tifa per una riduzione del rapporto deficit Pil dal 2,4% dell'attuale legge di Bilancio al 2%. Il massimo che l'Europa può concedere. Salvini e Di Maio restano sul 2,2%, che ...

Di Maio : "Dopo la manovra penseremo al contratto" : Il vicepremier a Radio24 blinda il ministro Tria e annuncia per martedì un incontro con le piccole e medie imprese. E sulla Manovra: "Ci sarà una riduzione del costo del lavoro e un ulteriore incentivo alle imprese che assumono a tempo indeterminato".

manovra - Lega a Berlusconi : 'Sa quello che abbiamo fatto in 6 mesi?' : La Lega replica a Berlusconi, che accusa questo governo di essere un esecutivo di dilettanti, snocciolando i risultati realizzati. "Berlusconi sa cosa abbiamo fatto in sei mesi? - dicono i capigruppo ...