Agli Efa l' Italia vince con Marcello Fonte | trionfa Cold War

Premiato Marcello Fonte come miglior attore Agli EFA : Il premio è andato a Marcello Fonte : è lui ad essere stato Premiato come migliore attore agli EFA, gli Oscar europei. Dopo la vittoria a Cannes e la conquista della Palma, il protagonista di 'Dogman' ...

Milan - ecco la sanzione Uefa : guai per il club rossonero [DETTAgli] : Sono ore caldissime in casa Milan, prima l’eliminazione dall’Europa League, adesso la sanzione Uefa che potrebbe portare conseguenze per il club rossonero. “La camera arbitrale dell’Organo Uefa di Controllo Finanziario dei club (CFCB) ha preso la decisione sul caso AC Milan dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS 2018/A/5808, AC Milan contro Uefa). Il TAS aveva deferito la questione alla CFCB affinché ...

Uefa - ufficiale : "Var in Champions League dAgli ottavi"/ Agnelli 'batte' Ceferin : aiuto-arbitri a Euro Under21 - IlSussidiario.net : Var in Champions League dagli ottavi: la decisione ufficiale della Uefa. Andrea Agnelli 'batte' Ceferin, tecnologia aiuto-arbitri anche agli Europei Under21

Uefa - adesso è ufficiale : nuova competizione per club dal 2021 - tutti i dettAgli del torneo : “Uefa Europa League 2”, è stata annunciato l’inserimento della nuova competizione per club dal 2021: tutti i dettagli L’Uefa ha annunciato che dal 2021 ci sarà una nuova competizione europea per club. La notizia era nell’aria, ma adesso sono stati svelati i dettagli relativi a tale nuova competizione voluta da Ceferin. Al momento è stata chiamata Uefa Europa League 2, ma il nuovo nome della competizione verrà ...

