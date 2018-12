La Juventus darà battaglia al Torino con l' assetto del 4-3-1-2 | dubbio in difesa

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) Archiviata la fase a gironi di Champions League con la fortunata conquista del primo posto, per laè ora di tuffarsi in campionato. Dopo l'inaspettata sconfitta con lo Young Boys, i bianconeri devono trovare la giusta concentrazione perché stasera allo stadio 'Grande' incombe il derby della Mole. La gara come sempre sarà ricca di pathos per l'animosa rivalità che esiste da sempre tra i due club e le rispettive tifoserie e inoltre, come ha detto Massimiliano Allegri, ''Sarà una partita importante, ilha perso solo tre volte e sta facendo molto bene''. Così ha affermato durante la conferenza stampa della vigilia e poi ha consigliato: ''Ci vorrà una prova tosta sotto il profilo caratteriale''.La formazione anti Toro al netto degli infortunati Questa gara si annuncia la più complicata delle quattro che ci sono da qui a fine mese, perché arriva a 48 ore dalla ...