Serie B | Foggia-Cremonese 3-1 | i rossoneri riemergono dalla crisi

Pronostico Foggia vs Cremonese - Serie B 14-12-2018 e Analisi : Serie B, sedicesima giornata, Analisi e Pronostico di Foggia-Cremonese, Venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiFoggia-Cremonese, venerdì 14 dicembre. I “satanelli” pugliesi, scivolati all’ultimo posto in graduatoria a seguito della sconfitta (1-3) esterna col Livorno, ospitano una Cremonese che lemme lemme sta risalendo la classifica, avvicinandosi alla “zona play-off” (al momento distante ...

Serie B - Foggia-Cremonese venerdì in diretta tv su Rai Sport : La sedicesima giornata di Serie B comincia venerdì sera in Puglia con Foggia-Cremonese. Penultimi della classe e senza vittoria da inizio ottobre, causa il brutto ko incassato sabato scorso dal Livorno, che ha così agganciato proprio il Foggia nel fondo della classifica. Ora i satanelli sono anche senza allenatore: esonerato Grassadonia non è ancora stato reso ufficialmente noto il nome del sostituto. In pole c’è Delio Rossi ma si parla anche di ...

Serie B : Foggia - esonerato Grassadonia : Fatale la sconfitta di Livorno per Gianluca Grassadonia, che ufficialmente da oggi non è più l'allenatore del Foggia, ultimo in Serie B con 9 punti in classifica, partiva da -8,. Così hanno deciso i ...

Serie B - Foggia-Venezia 1-1 : Vrioni risponde al rigore di Iemmello : La partita allo Zaccheria per il posticipo di Serie B termina con un pareggio: 1-1 tra Foggia e Venezia. Gara che ha comunque visto le due squadre darsi battaglia fino alla fine. Succede tutto nel ...

DIRETTA FOGGIA VENEZIA/ Streaming video Dazn : totale equilibrio nella storia dei precedenti - Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA FOGGIA VENEZIA: info Streaming video e tv della partita, attesa oggi alle ore 21.00 per la 14giornata di Serie B.

Probabili Formazioni Foggia-Venezia - Serie B 3-12-2018 : Serie B 2018-19, le Probabili Formazioni di Foggia-Venezia, 14^ Giornata, lunedì 3 dicembre ore 21.00. Torna in difesa Camporese, negli ospiti confermato Pinato.Foggia-Venezia, Probabili Formazioni ore 21.00. Lunedì sera si affrontano al ”Pino Zaccheria” due squadre in lotta nella zona bassa della classifica. Il Foggia, infatti, con otto punti, dopo averne scontati altrettanti di penalizzazione, è penultimo e vuole un risultato ...

