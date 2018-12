Juventus | infortunio Cancelo | si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su

Infortunio Cancelo - bruttissime notizie per la Juventus : sarà operato : Infortunio Cancelo – bruttissime notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri, che dovranno rinunciare alle prestazioni di Joao Cancelo per le ultime partite del 2018. Il portoghese, che ha dovuto rinunciare al match contro lo Young Boys per un affaticamento, stamattina ha accusato un problema al menisco mediale interno e verrà operato tra stasera e domani mattina. Anno finito, quindi, per il terzino portoghese e possibile ...

Juventus : infortunio Cancelo e si ferma anche Cuadrado - rischiano il Derby : Il portoghese contro lo Young Boys non è andato neppure in panchina perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare e Allegri ha quindi preferito non ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus - Allegri in conferenza : “Torna Emre Can - ma c’è un nuovo infortunio” : Alla vigilia di Juventus-Inter, big match della quindicesima giornata, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Sull’importanza della partita: “Mi lascia indifferente, dobbiamo proseguire il nostro percorso con molta calma. Dicono che la Juve ha ammazzato il campionato ma non è vero. Il campionato va vinto e si vince a maggio. Devi fare intorno alle 30 vittorie per arrivare a 90 punti, ne ...

Infortunio Nainggolan - difficile il recupero per Juventus-Inter : le ultime : Infortunio Nainggolan – Juventus-Inter è sempre più vicina. Tra meno di 48 ore infatti avverrà il fischio d’inizio all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. E questo conto alla rovescia non fa che aumentare la tensione e la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport, […] L'articolo Infortunio Nainggolan, difficile il recupero per ...

INFORTUNIO BARZAGLI : LESIONE QUADRICIPITE FEMORALE IN ALLENAMENTO/ Juventus - recupero 'non breve' - IlSussidiario.net : BARZAGLI infortunato: il centrale della Juventus si è lesionato il QUADRICIPITE FEMORALE in ALLENAMENTO. Cambiano le strategie di mercato dei bianconeri.

Infortunio Barzagli - stop molto lungo per il centrale della Juventus : Infortunio Barzagli – Brutta tegola per la Juventus, che dovrà fare a meno di Barzagli per i prossimi due mesi. Il difensore bianconero ha riportato una lesione al retto femorale durante un allenamento e difficilmente sarà disponibile prima del ritorno degli ottavi di Champions League. In questa stagione Andrea Barzagli è un po’ uscito dai radar bianconeri, venendo impiegato con il contagocce da Allegri: per lui solo una ...

Juventus - infortunio Emre Can : ecco quando ritornerà in panchina : infortunio Emre CAN – Per la Juventus si sta risolvendo un altro grattacapo. Dopo il ritorno di Bernardeschi, recuperato dall’infortunio subito in Nazionale, sta per rientrare anche Emre Can. Il centrocampista tedesco, che ha subito un’operazione al nodulo tiroideo sta per rientrare tra i convocati e, come detto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, potrebbe […] L'articolo Juventus, infortunio Emre Can: ecco ...

Juventus - infortunio Alex Sandro : i giorni di stop e l’entità dell’infortunio : infortunio Alex Sandro – Dopo le tante buone notizie nella giornata di ieri che hanno visto la Juventus qualificarsi agli ottavi di finale con un turno di anticipo, per Massimiliano Allegri è arrivata anche la batosta dell’infortunio di Alex Sandro. Quello che staranno pensando tutti i tifosi della Juve è abbastanza semplice: in un periodo […] L'articolo Juventus, infortunio Alex Sandro: i giorni di stop e l’entità ...

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus out per un problema muscolare : Infortunio Alex Sandro – Nella gara dell’Allianz Arena c’è una cosa che è saltata agli occhi dei tifosi bianconeri e degli appassionati di fantacalcio: la sostituzione di Alex Sandro con Cuadrado nell’intervallo. A chiarire le motivazioni del cambio ci ha pensato Massimiliano Allegri nel postpartita ai microfoni di Sky Sport: “Alex Sandro ha accusato un fastidio muscolare al flessore e quindi si è fermato a ...

Infortunio Pjanic - le ultime sul calciatore della Juventus [VIDEO] : Infortunio Pjanic – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia è scesa in campo per ben due volte negli ultimi giorni, prima contro il Portogallo e poi contro gli Usa. Ma adesso si avvicina la nuova giornata del massimo torneo italiano, negli anticipi del sabato in campo la Juventus che dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro la Spal, partita sulla carta senza storia ma che la ...

Juventus - infortunio Khedira : a rischio per la Spal : Juventus, infortunio Khedira – Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Sami Khedira, tra i pochi rimasti ad allenarsi alla Continassa durante la pausa per le nazionali, si è infortunato in una delle ultime sessioni. Il centrocampista tedesco, rientrato in gruppo da circa due settimane dopo un altro problema fisico, ha infatti subito una distorsione alla caviglia […] L'articolo Juventus, infortunio Khedira: a rischio per la Spal ...

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l’ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Juventus - infortunio Pjanic meno grave del previsto : disponibile per la Spal : La voce infortunio Pjanic alla Continassa può essere archiviata, si è trattato soltanto un lieve affaticamento muscolare, che verrà valutato la prossima settimana. A questo punto non è in dubbio la sua partecipazione al match con la Spal in programma sabato 24 alle 18 allo Stadium. -> Leggi anche Juventus, paura Pjanic: uscito per affaticamento […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic meno grave del previsto: disponibile per la Spal ...