Ispezioni dei Carabinieri Nas | una mensa scolastica su tre è irregolare

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Dati davvero molto allarmanti sono emersi a seguito delledeiNas all'interno delle mense scolastiche di tutta Italia. I dati pubblicati mostrano come unasu tre presenti delle irregolarità. Sette sono state chiuse per mancanza dei requisiti igienico-strutturali. Inoltre sono state sequestrate diverse tonnellate di prodotti ittici, carni, formaggi, frutta, verdura, olio e pane. Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha dichiarato che la situazione rilevata nelle mense è "un vero e proprio film dell'orrore".Rilevamenti particolari dei Nas Un istituto scolastico romano è stato chiuso al termine di attività ispettive condotte dai Nas, chiusura disposta a causa della presenza diffusa di animali infestanti ed escrementi di topo. Inoltre, a Taranto, sempre idei Nas hanno sequestrato 180 kg di carne pronta per essere somministrata nelle ...