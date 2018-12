Di Maio | Abbiamo più soldi di quelli che servono

Conte convince Salvini e Di Maio : abbiamo i soldi per le riforme : Sotto i riflettori è però finito il ministro dell'Economia che i grillini ora accusano di non essere riuscito nella trattativa con Bruxelles laddove è invece arrivato Conte. Malumori che indicano ...

Di Maio - il padre : “Lavoro nero? Luigi non sapeva - ai figli abbiamo sempre detto che era tutto in regola” : “Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla”. Antonio Di Maio, padre del vicepremier e leader M5s, parlando al Corriere difende il figlio ribadendo che non sapeva nulla degli operai in nero nell’azienda di famiglia, trasferita nel 2014 alla Ardima srl di Luigi e della ...

Salvini e il messaggio privato a Di Maio : "Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato" : Il vicepremier corre in soccorso dell'alleato: "Sta subendo un linciaggio mediatico, la vita privata va lasciata fuori"

Di Maio e l'azienda di famiglia : «Sapevo della causa ma l'abbiamo vinta» : Il vicepremier replica alle accuse e sulle quote della Ardima non citata nel cv: «Non c’era la partecipazione all’azienda di famiglia - sostiene -, sono diventato socio dopo l'elezione»

Governo - Salvini : Mi fido di Di Maio - abbiamo davanti 5 anni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : 'Salvini crea tensioni. Abbiamo già troppi nemici' : Milano, 16 nov., askanews, - Il tema degli inceneritori non è nel contratto di governo. Anzi, Matteo Salvini è stato in 'molte parti d'Italia dietro gli striscioni 'no inceneritori' e Abbiamo già ...

Luigi Di Maio senza vergogna : 'Virginia Raggi assolta - noi non l'abbiamo mai scaricata' : Esulta su Facebook Luigi Di Maio per l'assoluzione di Virginia Raggi : 'Due anni di attacchi alla sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo ...

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “M5S non è schiacciato dalla Lega. Abbiamo realizzato metà programma” : “Con l’alleanza con Salvini state perdendo un po’ terreno?”. Il giornalista Luca Sommi, conduttore insieme ad Andrea Scanzi, del talk show politico “Accordi&Disaccordi” in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, realizzato da Loft Produzioni, chiede ragione al vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione del programma, dei rapporti di forza ...

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Che errore abbiamo fatto'. I 5 Stelle temono la fregatura di Matteo Salvini : L'intesa sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio è stata trovata ma il cavallo di battaglia del M5S sarà realizzabile solo a gennaio del 2020 . Uno slittamento, quello imposto ...

Salvini vede Di Maio 'Nessuna banca andrà in difficoltà. Non abbiamo parlato di Rai' : Lo ha detto il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia a 'L'intervistà di Maria Latella su SkyTg24. Che ha aggiunto: Come sempre basta spiegarsi: c'è tanta carne al fuoco e poco tempo per tutti ...

Alitalia - Di Maio : abbiamo trovato la quadra con Ferrovie : A chi gli chiedeva se ne avesse parlato con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha risposto: 'C'è stata una riunione tra il premier Conte, il ministro Tria, Toninelli, Salvini e me stesso e ...

Alitalia - Di Maio : abbiamo trovato la quadra : A chi gli chiedeva se ne avesse parlato con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha risposto: 'C'è stata una riunione tra il premier Conte, il ministro Tria, Toninelli, Salvini e me stesso e ...

Manovra - Tria risponde a lettera UE/ Ultime notizie - Di Maio : "Non abbiamo nulla da temere" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...