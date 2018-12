Cibi scaduti | poca igiene | irregolare una mensa scolastica su tre Grillo | ' Un film

Scuola - irregolare una mensa su tre Grillo : intollerabile - troppi furbi Topi - insetti e Cibi scaduti : tutti i casi : Presentati i risultati dei controlli dei Nas in 224 mense dall’inizio dell’anno: irregolarità in 81, chiuse sette strutture. La ministra: un film dell’orrore

Mense scolastiche - Grillo : “Cibi scaduti - carenze igieniche e topi : 1 su 3 presenta irregolarità. Un film dell’orrore” : “Cibi scaduti, gravi carenze igieniche, perfino topi e parassiti: un film dell’orrore”. Il ministro della Salute Giulia Grillo sintetizza così i risultati del monitoraggio delle Mense scolastiche italiane effettuati dai Nas da settembre. Il quadro che emerge è tutt’altro che incoraggiante: una mensa su 3 presenta delle irregolarità e su 224 Mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave ...

Torino - Cibi scaduti ed escrementi di topi : multa da 28mila euro allo storico bar Norman : La polizia ha sequestrato cento chili di cibi mal conservati nello storico locale “Norman” di Torino. Gli agenti hanno trovato anche escrementi di topo oltre a diverse violazioni amministrative. La titolare denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell’esercizio del commercio.Continua a leggere