ilnapolista

: Cagliari-Napoli, i residenti della Regione Campania potranno acquistare i biglietti solo se in possesso di Tessera… - sscnapoli : Cagliari-Napoli, i residenti della Regione Campania potranno acquistare i biglietti solo se in possesso di Tessera… - SSCNapoliNews : Cagliari-Napoli: quando Nené fu vicino agli azzurri - NapoliAddict : IL MATTINO - Mertens non sta vivendo un periodo felicissimo, a Cagliari vuole tornare a segnare | AreaNapoli -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ildi Viniciole voci e le trattative di mercato possono portare ad acquisti impensati ed impensabili può succedere di tutto nella costruzione di una squadra. Nella buona e nella cattiva sorte se gli ingaggi poi si concretizzano, altrimenti le parole avranno solo riempito le pagine dei giornali e colpito la fantasia dei tifosi. Tanti anni fa, come oggi, poteva anche capitare che Luis Vinicio pensasse ad un ex campione d’Italia, a fine carriera, per rinforzare il suodel dopo secondo posto.Nell’estate del 1975 Ferlaino ha appena comprato Beppe Savoldi dal Bologna e lo va ad inserire in un telaio già bello e funzionante. La squadra è la stessa che ha perso lo scudetto nella sfida di Torino con la Juventus. Bisognava riprovarci. Via Clerici e Rampanti e dentro Savoldi, la formazione poteva essere, ancora una volta, snocciolata a memoria come un rosario. ...