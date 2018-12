BIMBI ASILO NIDO TRASCINATI PER CAPELLI E CHIUSI AL BUIO Roma | 5 maestre licenziate

Siracusa - maestra d'asilo maltrattava BIMBI : sospesa per 12 mesi : Un'insegnante della scuola dell'infanzia, in un asilo nido della città di Noto, centro abitato in provincia di Siracusa, in Sicilia è stata sospesa dal proprio dirigente scolastico per un periodo di tempo pari a dodici 12 mesi. Motivo della sospensione? La docente maltrattava i propri alunni. I bambini, spesso e ripetutamente, venivano malmenati, picchiati, strattonati, addirittura presi a schiaffi sulla nuca e sul viso dalla propria educatrice, ...

Cerignola - maestro d’asilo picchia e prende a morsi i BIMBI. Violenze anche su un disabile : Un maestro di 60 anni di origine avellinese è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, per aver maltrattato i suoi alunni in una scuola dell'infanzia. Secondo le testimonianze dei piccoli e dei loro genitori, confermate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, l'uomo li picchiava e li prendeva a morsi. Costringeva un bimbo disabile a mangiare e poi a vomitare nel piatto.Continua a leggere

Ardea - l'asilo è chiuso da un mese : BIMBI e insegnanti in classe nell'ufficio del sindaco : La singolare forma di protesta decisa con le famiglie. La struttura si era allagata e, dopo l'intervento, i vigili del fuoco hanno constatato che anche i solai non erano sicuri. Così da allora i bambini sono rimasti fuori e di soluzioni ancora non se ne vedono

Milano - BIMBI maltrattati all'asilo : la testimonianza di una mamma : Nell'arco di un mese avrebbe sferrato calci e pugni agli alunni ben 42 volte. Una storia avvilente e grave quella che viene da Pero, in provincia di Milano. Un maestro di 64 anni avrebbe ripetutamente picchiato, minacciato e intimorito i suoi allievi, in una scuola materna. A testimoniare la condotta aberrante dell'insegnante ci sono diversi video, nelle ultime ore diffusi in rete. Il modus operandi del 64enne era sempre il medesimo: spintoni, ...

