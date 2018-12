Adamo: uno schiavo creato per obbedire agli Anunnaki

universo7p

: @Gnodoman @DipendenteRai Amico, hai purtroppo beccato uno che si occupa di musica e casualmente (mi spiace dirlo pu… - PPellizzieri : @Gnodoman @DipendenteRai Amico, hai purtroppo beccato uno che si occupa di musica e casualmente (mi spiace dirlo pu… - gianluca_adamo : @recifar @ALESSIO_ARGIOLA Ma no dai, é un po' nascosto ma c'é... comunque sono d'accordo, tra AdE e Sogei, non avra… - Ale_Scofield : @gabrieleporri Ma si può dire, limitatamente a ieri, che abbiamo fallito un obiettivo? Senza andare a Adamo ed Eva.… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018): unoperLa Bibbia fa riferimento all’uomo appenacome “”, un termine generico. Non una persona chiamato, bensì “il terrestre” perché proprio questo è il vero significato della parola, derivato dalla radice Adamah, “Terra”. Ma il termine è anche un gioco di parole e riflette il modo con cuivenneIl termine sumero per indicare l’uomo è LU. Ma il suo significato profondo non è “essere umano”, bensì “lavoratore, servo” e, come componente di nomi di animali significa “addomesticato”. L’accadico in cui è stato scritto l’Hatra Hasis chiamava l’essere appenalulu, che significa, come in sumero, “uomo”, ma che suggerisce anche il concetto di “mischiare”.La parola lulu dunque, ...