Voto di scambio regionali 2015 | al via il processo che vede imputati i Cesaro e i

Maddaloni - Voto di scambio aggravato dal metodo camorristico : indagato il sindaco e tre persone vicine ai clan : Ci sono “cresime” senza corso religioso procurate ai propri elettori grazie a un amico parroco di Arzano (Napoli), ci sono voti venduti a 30 euro e anche meno, ci sono promesse di lavoro per gli amici e promesse di andare a vessare gli imprenditori rivali. È un campionario del voto di scambio aggravato dal metodo camorristico, quello raccontato nell’inchiesta della Dda di Napoli – pm Luigi Landolfi, procuratore aggiunto Luigi Frunzio – che entra ...

Lamezia - Meetup 5 stelle : 'il Voto di scambio politico-mafioso' nel libro del senatore Giarrusso : ... "è un punto di partenza per far risollevare noi e la nostra terra dal fenomeno negativo della mafia che condiziona negativamente il nostro paese ed è entrata a 'gamba tesa' nella politica. Per ...

Alessandro Sallusti - la verità sulla 'furbata' di Matteo Salvini sulla prescrizione : 'È Voto di scambio' : L'effetto immediato della sostanziale abolizione della prescrizione ricade sull'economia, visto che incoraggia gli imprenditori a 'tirare i remi in barca o a fuggire all'estero', oltre a scoraggiare ...

Dl Sicurezza - De Raho : “Beni confiscati non siano venduti”. E sul Voto di scambio : “Nuove norme? Dipenderà da interpretazione” : “Pensare alla vendita dei beni confiscati ai privati è un po’ come ritenere che debba cambiare completamente la valutazione dei beni stessi, che devono invece essere il simbolo della vittoria dello Stato sulle Mafie”. A rivendicarlo è il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito alla possibilità presente nel decreto Sicurezza (a breve in calendario dell’Aula del Senato, ndr), già ...

Il Senato approva la nuova legge contro il Voto di scambio : Con 160 voti favorevoli passa al Senato il disegno di legge contro il voto di scambio politico-mafioso che ha come prima firma quella di Mario Michele Giarrusso , M5S, . I contrari sono stati 98 e 7 ...

Voto di scambio - sì del Senato al ddl : in caso di elezione - scatta aggravante : ROMA - Se un candidato accetta i voti di un mafioso, promettendo in cambio denaro o favori, rischia una condanna tra i 10 e i 15 anni. E lo stesso vale per il boss. Se poi il candidato viene eletto in ...

Voto di scambio - via libera del Senato/ Lega - M5s e FdI a favore : “passo fondamentale nella lotta alla mafia” : Voto di scambio: via libera dal Senato, votano a favore Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Passo avanti fondamentale nella lotta contro la Mafia": ‘vince‘ il Governo Conte(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Il Senato approva la nuova legge contro il Voto di scambio : Con 160 voti favorevoli passa al Senato il disegno di legge contro il voto di scambio politico-mafioso che ha come prima firma quella di Mario Michele Giarrusso, M5S,. I contrari sono stati 98 e 7 gli ...

Voto di scambio - ecco la riforma del 416-ter targata M5s-Lega : Roma, 24 ott., askanews, - La nuova legge sul Voto di scambio, approvata in prima lettura al Senato, introduce una nuova formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale, introducendo pene più ...

Voto di scambio - approvato al Senato il ddl che prevede pene più severe : È stato approvato al Senato il disegno di legge che modifica l'articolo 416 ter sul Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento, che porta la firma del Senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso, ora sarà esaminato alla Camera. La riforma prevede un'aggravante delle pene, inserisce anche una punizione per chi si rende semplicemente "disponibile" a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.Continua a leggere

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. Opposizioni : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...

Voto scambio - ok Senato con 160 sì : 11.27 Voto scambio, ok Senato con 160sì Via libera dell'Aula del Senato al ddl sul Voto di scambio politico-mafioso che riforma l'articolo 416ter del codice penale. I voti a favore sono stati 160, i voti contrari 98 e 7 gli astenuti. Il testo della riforma passa ora all'esame della Camera. Hanno votato contro Pd, Forza Italia e Leu e alcuni Senatori del gruppo Misto. Hanno votato a favore Lega, M5s e FdI.

Voto di scambio - la legge al Senato : Fi e Pd ottengono esame degli emendamenti. La norma : pene più dure per gli eletti : Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul Voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal Senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il Senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei Senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella ...