Strasburgo | il padre della fidanzata di Antonio | Decisive prossime 48 ore

ANTONIO MEGALIZZI - ITALIANO FERITO A Strasburgo : GRAVISSIMO/ Ultime notizie - padre della fidanzata 'è in coma' : ANTONIO MEGALIZZI, è in condizioni gravissime il giornalista ITALIANO FERITO a STRASBURGO. Ultime notizie, il padre della fidanzata 'in coma, inoperabile'.

Attentato Strasburgo - il padre della fidanzata dell’italiano ferito : “Antonio è in coma” : Sarebbe in condizioni disperate Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico italiano, originario di Trento, ferito ieri nell'Attentato di Strasburgo. A confermarlo è Danilo Moresco, il padre della fidanzata: "Un proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio Ci hanno detto che non è operabile".Continua a leggere

Strasburgo - il padre della fidanzata del giornalista : 'Antonio ferito alla testa da una pallottola' : Si delinea in tutta la sua gravità la situazione di Antonio Megalizzi , il giornalista radiofonico italiano ferito a Strasburgo . 'Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla testa da un ...

Strasburgo - tra i fermati il padre e due fratelli del killer | "Cherif in fuga - forse già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.

Strasburgo - il padre della fidanzata del giornalista : «Antonio ferito alla testa da una pallottola» : Si delinea in tutta la sua gravità la situazione di Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico italiano ferito a Strasburgo. «Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla...