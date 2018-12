Strasburgo | il killer è stato ucciso in un blitz delle forze speciali | L' Isis rivendica

Killer di Strasburgo ucciso dalla polizia : era nascosto in un deposito a Neudorf : La caccia all'uomo è durata 48 ore. Poi, a qualche centinaia di metri dal luogo in cui fece perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di Natale, Cherif Chekatt è stato...

Killer di Strasburgo ucciso dalla polizia : era nascosto in un deposito a Neudorf : La caccia all'uomo è durata 48 ore. Poi, a qualche centinaia di metri dal luogo in cui fece perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di Natale, Cherif Chekatt è stato...

Strasburgo - il killer è stato ucciso in un blitz delle forze speciali : L'attentatore di Strasburgo, Cherif Chekatt , è stato ucciso in un blitz delle forze speciali. Si era rifugiato in un magazzino situato in località Plaine des Bouchers, nel quartiere di nel quartiere ...