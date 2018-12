Nevicate a bassa quota sull' Italia centro meridionale | freddo intenso al nord

abruzzo24ore.tv

: #meteo #toscana: fino a domani, venerdì, molte nubi in Toscana con deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino.… - flash_meteo : #meteo #toscana: fino a domani, venerdì, molte nubi in Toscana con deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino.… - ilaria_santi : Previsioni live. Arriva il freddo, con nevicate anche in pianura in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Aggiorna… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Roma - Orchestrata da una depressione in approfondimento sul Mediterraneo-occidentale una perturbazione sta interessando l'e coinvolge più direttamente le regioni-meridionali. Qualche fenomeno di debole intensità sconfina alla regioni settentrionali interessando basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico, con la neve che grazie alle basse temperature riesce a cadere a, a tratti anche in pianura. Nella notte i fiocchi hanno raggiunto anche il litorale veneto, con una breve nevicata a Jesolo. Ancora moltoe Alpi, con punte di -11° in Alto Adige già a 800m di. La perturbazione agisce più direttamentee regioni-meridionali con piogge e rovesci che assumono anche carattere temporalesco sul settore basso tirrenico.Più coinvolta la Sicilia con i temporali che ...