L' attrice Thelma Fardin violentata a 16 anni da un collega adulto | Lo pregavo di

Argentina : Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty denuncia un collega per stupro - Lui nega e poi ha un malore : La denuncia - Fardin ha trovato il coraggio di esternare la sua denuncia durante una conferenza stampa in un teatro della capitale, mostrando un video in cui ha raccontato come avvenne nel 2009 l'...

Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty denuncia un collega per stupro : La 26enne ha raccontato la violenza sessuale sul set avvenuta quando lei aveva 16 anni dall'attore Juan Darthes, allora 45enne, che ha respinto ogni accusa

Thelma Fardín - l'attrice argentina vittima di violenza a 16 anni : Thelma Fardìn ha avuto il coraggio di denunciare ina violenza, subita all’età di 16 anni. La ragazza è nota per aver recitato il ruolo di Giusy nella serie Il mondo di Patty. Soltanto 9 anni dopo lo spiacevole episodio, la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare la sua verità. Attraverso un videomessaggio pubblicato su YouTube, la giovane attrice, ancora molto scossa, ha ripercorso i momenti di quella notte. Tra le lacrime, Thelma ha ...

Il mondo di Patty - l'attrice Thelma Fardin denuncia Juan Darthes : 'Costretta a un rapporto orale' : Un video dell'attrice Thelma Fardin ha sconvolto i fan che da bambini l'hanno conosciuta e amata per lo show della Disney Il mondo di Patty . La Fardin ha denunciato l'attore Juan Darthes di violenza ...

Thelma Fardin choc - l'attrice de 'll mondo di Patty' : io violentata a 16 anni : Dopo dieci anni l'interprete argentina ha denunciato il collega Juan Darthes, che all'epoca dei fatti aveva 45 anni. Il racconto affidato a una serie di video

"Il Mondo di Patty' - l'attrice Thelma Fardin contro Juan Darthés : "Mi ha violentata a 16 anni" - Sky TG24 - : l'attrice argentina, conosciuta per aver recitato nella serie "Il Mondo di Patty", ha accusato il collega in un video in cui racconta i dettagli del presunto stupro. Solidarietà del movimento NiUnaMenos e delle attrici argentine, che si sono fatte fotografare con ...

Thelma Fardin - l'attrice de "Il mondo di Patty" denuncia per stupro il collega Juan Darthés : Quando è stata violentata aveva 16 anni. Era il 2009 e si trovava in tournée, in Nicaragua. Thelma Fardin , una delle protagoniste della nota telenovela 'Il mondo di Patty', ha scelto di raccontare ...

«Il mondo di Patty» - video-denuncia di Thelma Fardin - l'attrice coprotagonista : «Io violentata a 16 anni da un collega 45enne» : Un altro caso di denuncia di violenza sessuale. Un'altra ragazza, un'attrice argentina, che dopo anni, 9, trova il coraggio di denunciare - per molestia e stupro - l'uomo che l'ha violentata. Sul web ...

Argentina - videodenuncia shock dell attrice Thelma Fardín 'Violentata a 16 anni' : 'Ero sconvolta più che sorpresa', racconta adesso in un video postato su Youtube che è diventato virale e ha scatenato una vera tempesta in Argentina e nel mondo patinato del cinema sudamericano. 'Io ...