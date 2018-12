La Cassazione | “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” | respinto il ricorso della Juventus

calcioweb.eu

? #UltimOra #Inter Rimane ai nerazzurri lo scudetto 2005/2006 La Cassazione respinge il ricorso della #Juventus #SkySport

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Lanelle ultime ore hailriguardo alla revoca dello, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi proprio su quest’ultimo sono iniziati una serie di ricorsi da parte, fino all’ultimo grado di oggiche ha dato torto al club bianconero. “Tutto regolare, conseguenza di quello che è successo. Comunque bene, è sempre unoassicurato: ora devono accettarlo gli juventini”. Sono le parole al telefono con l’Ansa di Massimo Moratti, ai tempi di Calciopoli presidente ...