I tifosi sui social | ' Reintegrate Cenetti' La risposta del mediano

Inter - la rabbia dei tifosi sui social : ''Spalletti vattene via'' : L' Inter fallisce l'esame di maturità con il pareggio inutile contro il Psv e il mondo social insorge contro Luciano Spalletti . Una delusione tremenda, l'Inter manca la qualificazione agli ottavi di Champions League e sul banco degli imputati c'è ancora Luciano Spalletti. Sono ...

Inter - Spalletti nel mirino dei tifosi nerazzurri sui social : l processo a Luciano Spalletti corre veloce sui social, dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. L'elenco delle critiche verso il tecnico nerazzurro è lunga, e su twitter è già spuntato ...

Mario Balotelli - il violento sfogo sui social contro i tifosi milanisti : Non è un segreto che il Milan stia cercando un uomo-gol per il mercato di gennaio. E se in cima alla lista dei desideri rossoneri c'è Zlatan Ibrahimovic , c'è anche chi ha accostato il nome di Mario ...

Inter - gli infortuni frenano Nainggolan. I tifosi sui social : "Dov'è lo scontrino?" : Radja Nainggolan è stato uno dei grandi colpi estivi dell'Inter ma fino a questo momento il belga, complici i tanti infortuni e una condizione fisica che tarda ad arrivare, sta faticando a prendere in ...

Tottenham-Inter - fuorionda imbarazzante di Antonio Di Gennaro : “Squadraccia!”. I tifosi interisti insorgono sui social : È Rai1 a trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane in Champions League, ieri sera la rete ammiraglia del servizio pubblico ha dato spazio a Tottenham-Inter. Gara che ha visto i londinesi vincitori per una rete a zero e i nerazzurri non più artefici del proprio destino per la qualificazione agli ottavi. A innervosire i tifosi dell’Inter non solo la prestazione in campo della squadra ma anche un commento fuorionda di Antonio ...

Roma - Kolarov a gamba tesa sui tifosi : “Capiscono poco di calcio” [VIDEO] : Il momento in casa Roma non è dei migliori e neanche il calendario. Dopo la sconfitta rimediata a Udine, i giallorossi si giocano il primato in Champions all’Olimpico contro il Real Madrid. Poi, in campionato ci sarà il test Inter. Alla vigilia del match europeo, Aleksandar Kolarov ha parlato in conferenza stampa usando toni duri contro le critiche dei tifosi, che a suo parere, “sanno poco di calcio“. E aggiunge: ...

Nazionale - Bonucci torna sui fischi di San Siro : “I tifosi italiani devono crescere” : Nell’immediato post Italia–Portogallo, aveva sottolineato quanto fosse in disaccordo coi fischi che San Siro, campo che aveva calcato l’anno scorso, gli aveva riservato. Leo Bonucci, tornato alla Juventus dopo la parentesi milanista della passata stagione, sabato non è stato accolto nel migliore dei modi dal pubblico del Meazza e oggi si è soffermato – in un’intervista al Corriere dello Sport – ancora ...

Mourinho in tackle sui tifosi della Juventus : "Gli brucia ancora il Triplete" : José Mourinho non vede l'ora di prendersi la rivincita contro la Juventus che due settimane fa vinse solo per 1-0 ad Old Trafford ma dominando per tutto l'incontro. I tifosi bianconeri presenti a ...

Empoli-Juve - il labiale di Rugani all'arbitro fa infuriare i tifosi sui social : Il labiale di Daniele Rugani ''Calva, dai Calva'' pronunciato durante la partita di ieri, sta scatenando numerose polemiche sui social.Decisamente movimentato il post partita di Empoli-Juventus con numerose proteste per il discusso rigore fischiato dall'arbitro Calvanese a favore dei bianconeri per il presunto fallo di Bennacer su Dybala. Ad aumentare le polemiche si aggiunge un video in cui Daniele Rugani, difensore della Juventus, ex della ...

Douglas Costa torna in allenamento dopo la squalifica - la felicità del brasiliano e dei tifosi sui social : Douglas Costa torna in allenamento, il brasiliano esprime la sua felicità sui social dopo aver scontato la squalifica di quattro giornate in campionato per lo sputo a Di Francesco Douglas Costa, ala destra della Juventus, torna in allenamento con il resto della squadra ma senza i nazionali. dopo la squalifica rimediata per lo sputo a Federico Di Francesco (ala sinistra del Sassuolo), il brasiliano potrà rientrare in campo in vista del ...