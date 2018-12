Calciopoli | Giletti contro l’Inter | “dovrebbe rinunciare allo scudetto 2005-2006”

sportfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018) “Lo-2006 resta all’Inter”, lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della Juventus “Le sentenze si rispettano sempre ma la morale non va mai in prescrizione: l’Inter pertanto avrebbe fatto gesto migliore a“. Massimo, tifoso doc della Juve, rispetta la decisione della Cassazione che ha messo una pietra tombale sul titolo di Campione d’Italia della stagione-2006 assegnando definitivamente lodi quell’anno all’Inter, tuttavia, pensando a tutti gli elementi emersi nel corso del processo, osserva all’Adnkronos: “Da una società importante come l’Inter mi sarei aspettato la rinuncia ad unonon meritato“. La Juve aveva fatto ricorsola decisione della Corte d’Appello di Roma che nel 2016 aveva assegnato lo ...