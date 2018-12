Caccia al killer di Strasburgo | è allerta anche in Italia | Armato e pericoloso

Strasburgo - 3 morti al mercato di Natale : 420 agenti a Caccia del killer ferito. Fermati i familiari : caccia aperta a Cherif Chekatt, l'algerino di 29 anni che ieri sera, al grido di Allah Akbar, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo uccidento 3 persone e...

Attentato Strasburgo - la diretta. Tre morti - è Caccia all’uomo : si cerca 29enne radicalizzato. Killer è fuggito in taxi : Tutta la Francia è mobilitata per cercare Cherif C., il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni, la cui moglie risulta tra i feriti. Nella sparatoria è rimasto coinvolto anche un giornalista italiano, ricoverato tra i ...

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : 3 morti. Caccia all’uomo - si cerca 29enne radicalizzato : “Killer è fuggito in taxi” : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di “Francia in emergenza ...

