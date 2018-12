Conte | Deficit al 2 | 04% L' Ue | Buoni progressi

Manovra - Conte vede Juncker : 'Deficit giù al 2 - 04%' : Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è apparso soddisfatto di quanto stabilito nell'incontro tra il presidente del Consiglio e Juncker. Segnali ottimistici erano arrivati anche dal ...

Conte da Junker - deficit dal 2 - 4 al 2 - 04% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Conte ha detto che il deficit scenderà dal 2 - 4 al 2 - 04 per cento del PIL : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto, dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che il deficit previsto per il 2019 nella manovra finanziaria passerà dal 2,4 al 2,04 per cento del PIL, come

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit da 2 - 4 a 2 - 04%». Per l'Ue «passi avanti» : Da 2,4 a 2,04: la svolta nella Manovra italiana sta nell'aggiunta di un semplice zero a un numero che, in Europa, era considerato inaccettabile. L'offerta del premier Giuseppe Conte arriva...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit al 2 - 04% - reddito-quota 100 invariati» : 'Dal 2.4% siamo stati in grado al 2.04%'. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente della Commissione Ue Juncker. 'Buoni progressi'sono stati fatti secondo un portavoce ...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit al 2 - 04%». Per l'Ue «passi avanti» - ma il negoziato continua : Da 2,4 a 2,04: la svolta nella Manovra italiana sta nell'aggiunta di un semplice zero a un numero che, in Europa, era considerato inaccettabile. L'offerta del premier Giuseppe Conte arriva...

Conte ha detto che il deficit potrà scendere dal 2 - 4 al 2 - 04 per cento del PIL : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto, dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che il deficit previsto per il 2019 nella manovra finanziaria passerà dal 2,4 al 2,04 per cento del PIL, come

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Conte da Juncker : "Il deficit può scendere da 2 - 4% a 2 - 04% - reddito e quota 100 restano" : "Abbiamo anticipato la nostra proposta a Bruxelles", ha detto il premier al termine dell'incontro con Juncker. Il governo cede alle richieste e non si arrocca sul 2,4%, ma Conte assicura: "Rispettiamo gli impegni presi in particolare sulle riforme che hanno maggiore impatto sociale"

Dal 2 - 4 al 2 - 04 per cento. Il passo indietro di Conte sul deficit : Roma. Sei mesi di psicodramma con lo spread a 330 punti base per una manovra finanziaria il cui unico dato noto era un rapporto deficit/pil del 2,4 per cento per sfidare gli “euroburocrati” di Bruxelles sono stati una (dannosa) farsa mondiale. Dopo l’incontro con il presidente della Commissione euro

Conte propone un deficit al 2 - 04%. L'accordo con la Ue è più vicino : La proposta italiana sulla manovra prevede un abbassamento del deficit previsto in manovra dal 2,4% al 2,04%. Lo ha rivelato il premier, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. “Abbiamo anticipato - ha detto Conte - la nostra proposta a Bruxelles sulla manovra. Abbiamo illustrato il nostro piano. Non tradiamo affatto la fiducia degli italiani. ...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit a 2 - 04% - reddito e quota 100 invariati» : «Dal 2.4% siamo stati in grado al 2.04%». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente della Commissione Ue Juncker. «Buoni progressi»sono stati...

Conte vede Juncker : «Deficit al 2 - 04%» : Il presidente del Consiglio: «Restano reddito di cittadinanza e quota 10o». Una portavoce Ue: si valuterà la proposta dell’Italia

Conte a Juncker : deficit al 2 - 04% ma non rinunciamo a niente : Dal 2,4% del rapporto deficit/Pil previsto con la Legge di bilancio nel 2019 'siamo potuti scendere a 2,04% e questo ci consente di condurre questo negoziato con la Commissione che ha giudicato già, ...