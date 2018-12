Sembrava un semplice mal di schiena | 37enne veneto morto durante la cena dell’Immacolata

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Era seduto a tavola, aa casa della zia con la sua famiglia, quando ha avvertito un forte dolore alla. Rudy Perazzolo, 37 anni, ha pensato fosse unproblema muscolare, ma in realtà si trattava dei sintomi di un infarto fulminante che in pochissimi minuti lo ha stroncato tra l’incredulità e l’impossibilità di aiutarlo dei parenti. E’ avvenuto a San Pietro di Cavarzere, Venezia, lo scorso 8 dicembre. Le fitte che Rudy ha sentito allaerano riconducibili ad un’infiammazione e l’uomo si era quindi spostato dal tavolo al divano per rilassare la muscolatura. Ma il dolore peggiorava senza alcun sollievo e ha quindi chiesto di chiamare un’ambulanza. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto non c’era però più nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. Al pronto soccorso, dopo alcuni vani tentativi ...