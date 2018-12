L’orrizzonte è la Superlega ma anche a Liverpool il sogno è lo scudetto

ilnapolista

(Di martedì 11 dicembre 2018) Le nostre colonne d’Ercole. Finirà come finirà tra poche ore ad Anfield. Klopp ieri ha fatto capire che è nervoso, lo ha fatto capire quando ha ha cominciato a parlare di arbitri, quando ha detto che se tutto andrà come deve andare, se non ci saranno errori arbitrali, ilpasserà il turno.Ancelotti è teso. Come non mai. Sa che stasera il suo Napoli si gioca tanto. Non sarà uno spartiacque, come ha detto lui in conferenza stampa ieri, ma è troppo uomo di sport per non sapere che vittoria e sconfitta non possono essere la stessa cosa. Che il “grazie lo stesso” non è sovrapponibile a un passaggio del turno che equivarrebbe al superamento delle colonne d’Ercole.E non per il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions – che, come saprete, abbiamo raggiunto già due volte: con Mazzarri e con Sarri – ma perché il Napoli supererebbe un ...