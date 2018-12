Elisabetta Trenta | la ministra grillina è a un passo dalla fine? Brutta voce al ministero

Il M5s schifa i militari : censurato lo spot sull'esercito - la denuncia del ministro Elisabetta Trenta : ...Diteci per quale ragione un video del genere debba venire censurato e sostituito con uno spot buonista in cui i militari paiono assistenti sociali o volontari di una ong che portano la pace nel mondo ...

La ministra Elisabetta Trenta incontra Ilaria Cucchi : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi, ha incontrato la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. “Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia Cucchi ma anche per i carabinieri che garantiscono sicurezza”, ha detto la ministra.Continua a leggere