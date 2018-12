Champions, eliminate Napoli e Inter

: Gironi molto difficili ma alla fine #Inter (1-1 col PSV) e #Napoli (0-0 sul campo della Stella Rossa) vengono elimi… - MaxCallegari : Gironi molto difficili ma alla fine #Inter (1-1 col PSV) e #Napoli (0-0 sul campo della Stella Rossa) vengono elimi… - DiMarzio : #UCL | #Napoli e #Inter eliminate dalla competizione: tutti i risultati della serata di #Champions - UNotizieCalcio : Napoli e Inter eliminate dalla Champions: gli azzurri cadono ad Anfield 1-0, il PSV inchioda Spalletti sull'1-1 - U… -

Nottata di streghe per. Entrambe lasciano laLeague e retrocedono in Europa League. Ilcade ad Anfield 1-0. Gol partita per il Liverpool di Salah al 34'. Un risultato che, unito al successo del Psg a Belgrado, relega al terzo posto i partenopei.Stessa posizione dell', che non è riuscita a superare a San Siro il fanalino di coda Psv. Pari 1-1 con vantaggio olandese di Lozano (13') e gol di Icardi (73'). Ma a condannare i nerazzurri è Moura che all'85' sigla il pari del Tottenham a Barcellona.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)