Il cervello dei Neanderthal è stato ricostruito A partire dalle cellule staminali una

Gli effetti delle critiche dei genitori sul cervello dei bambini : I figli dei genitori molto critici diventano meno attenti alle espressioni facciali delle persone, e di conseguenza alle emozioni corrispondenti. A dirlo è un team di ricercatori dell’Università di Binghamton (New York), che ha compiuto un’approfondita analisi delle risposte cerebrali di un gruppo di bambini dinanzi a visi che esprimevano diversi stati emotivi e ha messo in luce un trend comune dei bambini con genitori più propensi alla ...

"Social media nemici del cervello - azzerano la critica". Il pensiero di uno dei massimi esperti di Neuroscienze : Non fa bene al cervello essere continuamente bombardato da messaggi, come quelli che arrivano senza sosta dai social media: rischiano di diventare una sorta di "protesi del pensiero" e di azzerare lo spirito critico. Lo ha detto oggi a Roma uno dei massimi esperti di Neuroscienze a livello internazionale, Lamberto Maffei, della Scuola Normale di Pisa, che oggi è intervenuto nell'Adunanza generale solenne dell'Accademia dei Lincei."Non si ...

AUTISMO/ La zampata del Dna che taglia le connessioni del cervello : lo studio - "scoperta origine dei difetti" : AUTISMO, Dna e cervello, lo studio dell’Iit di Rovereto: correlazione fra pazienti e mutazioni genetiche. Interessante scoperta da parte di un gruppo di ricercatori italiani(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:50:00 GMT)

Cure e sviluppo infantile nei primissimi anni di vita : ecco perché "nutrire" il cervello dei bambini fa bene agli adulti : "Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano" scriveva Antoine de Saint-Exupéry, ovvero il papà del Piccolo Principe. Certo, l'attualità di questa frase è sconcertante, ma dovremmo fare un passo in più.Prendiamo, ad esempio, la situazione italiana. In Italia, non solo i grandi (della politica) non si ricordano di essere stati bambini, ma si dimenticano di loro. Da tempo infatti ...

Individuato nel cervello dei topo un gruppo di neuroni che dà l'ordine di attaccare : Quello di aggressione è un comportamento diffuso in tutto il mondo animale. Fa parte - inevitabilmente, sembrerebbe - anche della vita umana. Finora, però, quali siano le radici biologiche che ...

Cina - monitorano il cervello dei lavoratori per aumentare la produttività : No, non è semplicemente una nuova divisa: quei cappucci che indossano i lavoratori servono per monitorare le loro onde cerebrali, per regolare il ritmo di produzione e riprogettare i flussi di lavoro. Ebbene, in Cina funziona così. Nascosti nei caschi di sicurezza o nei cappelli delle uniformi, sono stati inseriti dei leggeri sensori wireless che controllano il cervello di chi li indossa e trasmettono i dati a computer che utilizzano algoritmi ...

Palermo - riapre Emodinamica al cervello : stop ai trasferimenti dei pazienti con infarto : Dopo otto mesi riapre a pieno regime l'unità di Emodinamica dell'ospedale Cervello di Palermo ,che da settembre funziona solo di mattina per mancanza di medici emodinamisti. In servizio ce n'era solo ...