FAO | dal 29 al 31 maggio un confronto sull’impatto dell’agricoltura sulla biodiversità e

(Di venerdì 25 maggio 2018) Da martedì 29 a giovedì 31, esperti, esponenti governativi e policymakers si riuniranno presso la FAO per discutere soluzioni che permettano di migliorare la capacità del settore agricolo (inclusi il settore dell’allevamento, forestale, ittico e dell’acquacultura) di preservare ladelle specie e degli ecosistemi dai quali la vita umana dipende. Ladel pianeta – intesa sia come diversità genetica a livello di organismi, sia come diversità delle specie e degli ecosistemi – si trova oggi ad affrontare una serie di gravi minacce. Il modo in cui produciamo il nostro cibo porta con sé diverse problematiche. Pratiche agricole non sostenibili hanno un impatto incalcolabile, sugli ecosistemi e sui molti benefici di cui essi sono portatori. Con sole 10 specie vegetali e 5 specie animali che rappresentano la fonte primaria di energia alimentare ...