Cos’è questa storia della mummia che sembra un alieno

Cos'è questa storia del Museo Egizio e Giorgia Meloni : Fratelli d'Italia dice che se andrà al governo caccerà il direttore del Museo di Torino, accusato di fare "razzismo al contrario" (spoiler: è impossibile)

Cos'è questa storia dei "braccialetti elettronici" di Amazon? : La versione lunga è che è solo un brevetto, non si sa se sarà realizzato, comunque non servirebbe a controllare i lavoratori; la versione breve è che siamo in campagna elettorale