Ictus | lo studio | maggiore incidenza sulle donne | attenzione a chi va in menopausa prima

Infarto dell'occhio - cos'è e che gravi problemi dà. Lo studio rivoluzionario : "Rischio Ictus entro 90 giorni" : L'Infarto dell'occhio è "molto raro e molto pericoloso, bisogna intervenire subito". Uno studio rivoluzionario, condotto dal professor Alexander Merkler, neurologo a New York, rivela le gravi conseguenze legate all'Infarto della retina, ovvero la trombosi arteriosa. Come spiega Italia Oggi, è una pa