Vulcano erutta in Giappone | pioggia di sassi e valanga su impianti da sci VIDEO

Il Vulcano erutta e provoca una valanga : un morto e 16 feriti : L'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, in Giappone, ha provoca to una valanga che si è abbattuta su una località sciistica nel distretto di Agatsuma, provoca ndo la...

Giappone - erutta un Vulcano Rocce infuocate sui turisti : Un morto e 11 feriti dopo l'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane in Giappone . Diverse persone si trovavano sulle piste da sci quando è arrivata una roccia infiammata che di fatto ha spaccato i vetri di una cabinovia. Cinque persone sono rimaste ferite in modo grave dopo essere state colpite dalla roccia infuocata del vulcano durante l'eruzione. Il vulcano Shirane è altro 2171 metri e sovrasta Tokyo. L'eruzione ha fatto alzare il ...

Il Vulcano Mayon sta per eruttare : 12mila persone in fuga : E' diventato rosso incandescente il cratere del vulcano Mayon, nelle Filippine, che da giorni tiene in apprensione l'intero Paese per le diverse scosse sismiche e le eruzioni di vapore prodotte dalla '...