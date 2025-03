Calciomercato.it - Quel “Vedremo” di Donnarumma che fa sorridere l’Inter | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il portiere della Nazionale è intervenuto in zona mista dopo Italia-Germania, soffermandosi anche sul suo futuro. Dribbling sul rinnovo col PSGNiente da fare per l’Italia, rimontata nella ripresa da un’ottima Germania dopo un primo tempo promettente e chiuso in vantaggio grazie alla rete firmata da Tonali.Gianluigiin zona mista – Calciomercato.itGianluigicommenta il ko del ‘Meazza’ da parte degli Azzurri di Spalletti: “La Germania ha tanta qualità, dobbiamo essere realisti. Un episodio ci ha punito, anche se potevamo fare meglio. Però c’è la consapevolezza di essere una grande squadra e di potercela giocare al ritorno“, spiega il capitano dell’Italia come raccolto in zona mista anche dall’inviato di Calciomercato.it.L’ex portiere del Milan prosegue nell’analisi del match: “Sui calci piazzati dobbiamo migliorare, da domani analizzeremo tutti gli errori per cercare di ribaltare il risultato a Dortmund.